В Хакасии появится региональное отделение Российского Союза молодежи

11.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Организация уже представлена в 75 регионах России. Участниками программ и проектов, таких как «Патриот», «Мы граждане России», «Ученическое самоуправление» ежегодно становится более 4 миллионов человек.

В Хакасии также появится региональное отделение Российского Союза молодежи. На данный момент уже разрабатываются соответствующие нормативно-правовые документы. Данную идею поддержал Глава Хакасии Виктор Зимин. Общественным представителем хакасского регионального отделения РСМ станет Кристина Дельвер. Кандидатура девушки уже утверждена в Москве. На сегодняшний день, Кристина, студентка музыкального колледжа, руководитель детского хореографического ансамбля «Непоседы», набирает команду – членов регионального отделения Российского Союза молодежи, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

 

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