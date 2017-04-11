В Хакасии роботы заменят ручной труд

По крайней мере в этом уверены школьники их создающие. 11 апреля они презентовали свои наработки в робототехнике главе Хакасии Виктору Зимину.

А поводом для встречи с первым лицом республики стала победа юных робототехников на престижном всероссийском фестивале «РобоФест 2017». Юные конструкторы взяли "бронзу".

- Перспективное направление мы начали развивать в нашей школе ещё в 2012 году, через два года стали экспериментальной площадкой по робототехнике для всей Хакасии. А сейчас уже вышли на всероссийский уровень, наши ребята участвуют в профильных соревнованиях по всей России, - рассказала директор абаканского лицея Лидия Петрук.

Человеку несведущему может показаться, что это всё какие-то игрушки. Только современные. Но на самом деле дела обстоят куда сложнее.

- Робототехника дает колоссальный толчок к развитию детского интеллекта. В идеале ей надо заниматься с детского сада. В школе уже требуется не менее двух лет занятий, чтобы у ребенка сформировался инженерный склад мысли, - рассказывает педагог абаканского лицея Татьяна Лопатина, именно она стала энтузиастом поднявшим робототехнику в Хакасии до сегодняшнего уровня. А он таков, что увлекающиеся ей ребята уже внедряют свои наработки на одном из сельхозпредприятий республики.

- Это очень важное направление. Мы обязательно окажем ему поддержку. И в плане приобретения роботов-конструкторов, чтобы наши школьники занимались, и в более широком смысле. Нужно подумать над созданием в Хакасии производства таких роботов. Думаю, что идею поддержит и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Нам нужно растить своих молодых инженеров, которые двигают прогресс вперед, - сказал глава республики Виктор Зимин.

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