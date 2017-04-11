В Хакасии строители, объявившие голодовку, отказываются от решения проблемы

В продолжение разбирательств по задолженности перед строителями Минстрой Хакасии сегодня предоставил площадку обеим сторонам: приглашены юрист ООО «Сибстройформат» и организатор голодовки Наталья Добровольская со своим работником С. Трушиным. Однако голодающие отказались от предложенного разговора.

Как следует из материалов, представленных ООО «Сибстройформат», Добровольская Наталья в 2016 году, используя метод голодовки, получила от ООО «СибСтрой-Формат» 1 500 000 руб. В настоящее время требует ещё столько же. Также Доброльская получила по решению суда от 23.09.2016 денежные средства в сумме 502 350,43 руб. Вместе с тем, ООО «Сибстройформат» обжаловало данное решение. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Хакасия 12 января 2017 года была рассмотрена апелляция ООО «Сибстройформат», в результате чего принято апелляционное определение. В определении прописано, что решение Абаканского городского суда в части взыскания с ООО «Сибстройформат» компенсации в пользу Н.Н. Добровольской отменить. Таким образом, Наталья Добровольская должна вернуть ООО «Сибстройформат» сумму более 289 тысяч рублей.

Руководитель ООО «Сибстройформат» Вячеслав Дёмин через своего представителя Наталью Силевко уведомляет о намерении заключить с Натальей Добровольской досудебный договор цессии, согласно которому Добровольская может погасить свой долг перед ООО «Сибстройформат» путём выплат своим работникам, в том числе – С. Трушину, долг перед которым, по имеющейся информации, составляет 179 тысяч рублей. Таким образом, Минстрой Хакасии полагает, что решение о погашении задолженности перед работниками Натальи Добровольской найдено: собственно, организатор голодовки обязана погасить долг тем или иным способом – либо непосредственно работникам, либо через возврат денег в ООО «Сибстройформат» для последующих выплат.

Минстрой Хакасии в данной ситуации уверен, что причины для голодовки Н.Н. Добровольской и С.А. Трушина отсутствуют.

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