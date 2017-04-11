В Хакасии усилят экологический контроль

Министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Сиорпас вернулся из Татарстана, где прошло расширенное заседание коллегии Росприроднадзора.

В Казани обсудили приоритетные направления Года экологии в России. Речь шла о разрешении вопросов негативного воздействия на окружающую среду и снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям. Обсудили и программу по реформированию контрольно-надзорной деятельности, внедрение цифровых технологий для госнадзора. Одной из главных задач является исполнение поручений президента России, связанных с повышением эффективности контрольно-надзорной деятельности за счёт совершенствования нормативного правового регулирования в данной сфере.

В 2017 году внесут изменения в форму заявки о постановке на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Изменятся и критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Введут механизмы экологического надзора при строительстве.

- Особое внимание уделили мероприятиям с привлечением общественности в рамках Года экологии в России, - прокомментировал итоги заседания коллегии Росприроднадзора Алексей Сиорпас. - В Хакасии также основной акцент делается на привлечение к различным экологическим акциям общественности, особенно, молодежи.

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