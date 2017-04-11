Воспитанники детского дома из Хакасии сразятся за поездку в Лондон

В Новосибирске пройдёт футбольный чемпионат. в котором будут участвовать 17 команд из девяти регионов Сибири. Лучшие спортсмены отправятся в Сочи.

13 апреля в Новосибирске стартует футбольный чемпионат "Будущее зависит от тебя". Участвуют в соревнованиях 140 воспитанников детских домов и школ-интернатов Сибири. Это 17 команд из девяти регионов: Красноярского и Алтайского краёв,Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, из республик Хакасия, Тува и Алтай.

На чемпионате защищать честь региона будут победители отборочного этапа. В Хакасии претендентов на поездку в Лондон оказалось немного — всего 3 команды из Абазы, Черногорска и Усть-Абакана. Все они боролись за победу в старшей возрастной группе – среди юношей 2002-2003 годов рождения. Команд младшей группы не набралось ни в одном детском доме республики.

Победителями соревнований в четвертый раз подряд стали игроки команды «Атлант» Абазинского детского дома, она и будет сражаться за путёвку в другую страну.

Победители отборочного тура в Новосибирске в мае отправятся в Сочи, где состоится финал турнира. Главный приз соревнований – поездка в Лондон на базу знаменитого ФК «Арсенал». Там состоится товарищеский матч с юношеской командой английского клуба и встреча с тренером команды Арсеном Венгером.

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