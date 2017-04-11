Хакасия готовится к Дню Победы

Заместитель главы Хакасии Владимир Крафт провел заседание организационного комитета по подготовке к празднику.







Были подведены промежуточные итоги. На прошлой неделе начались репетиции Ритуала Памяти и торжественного марша. В них принимают участие военнослужащие железнодорожной бригады, сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС и МВД по Хакасии, военнослужащие Росгвардии, студенты ХТИ – филиала Сибирского Федерального университета.

До празднования Дня Победы на Первомайской площади будет проведено еще несколько репетиций. Впервые в мероприятиях Дня Победы планируется участие представителей всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

- Наша задача достойно и на самом высоком уровне подойти к проведению мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Комплексный план мероприятий был утверждён ещё в конце 2016 года. Мы ставили себе цель не просто держать высокую планку при проведении столь значимого мероприятия. Это не только дань памяти и уважения к нашим дорогим ветеранам, но и важная форма патриотического воспитания, сохранения и передачи исторической правды ныне живущим и следующим поколениям, особенно молодёжи, - отмечал Глава Хакасии Виктор Зимин.

Министерство культуры Хакасии готовит большую культурную программу, которая завершится праздничным салютом.

Постоянная работа по социальному сопровождению ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи проводится в течение всего года. Во всех муниципальных образованиях будет организована работа по приведению в надлежащее состояние мемориалов воинской славы и могил участников войны.

Уроки мужества и различные мероприятия патриотической направленности уже проходят в школах Хакасии и продлятся до 9 мая. Кроме того, в течение апреля-мая пройдет целая серия различных акций, таких как «Свеча памяти» и традиционный автопробег по населенным пунктам республики.

Традиционно планируется провести прямую трансляцию Ритуала Памяти и праздничных мероприятий на Первомайской площади в эфире двух телекомпаний: ГТРК «Хакасия» и РТС.

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