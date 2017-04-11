Хакасия стала отправлять больше угля по железной дороге

Отправление различных видов груза на КрасЖД за январь–март 2017 года увеличилось на 13,4%.

За три месяца промышленные предприятия Хакасии и Красноярского края отправили со станций Красноярской магистрали 22,3 млн. тонн различных грузов — это на 13,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Положительная динамика погрузки отмечена, в первую очередь, по углю. Два региона отправили 14,8 млн. тонн твёрдого топлива. Также железнодорожники перевезли 3 млн. тонн нефти, 1,6 млн. тонн цветной руды, 952 тыс. тонн лесных грузов.

На уровне прошлогодних показателей остались такие виды грузов, как цветные металлы и промсырьё. А вот отгрузка железной руды снизилась почти на 36%. Снизились также объёмы погрузки зерна – 142,5 тыс. тонн (-14%), стройматериалов – 238 тыс. тонн (-35%).

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