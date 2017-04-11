За 8 апреля в Саяногорске произошло 2 пожара и пал травы в Бейском районе

11.04.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
За минувшие выходные, не смотря на дождливую погоду, саяногорским огнеборцам пришлось дважды выезжать на тушении пожаров в жилой сектор и один раз – на пал травы в соседний Бейский район.
Все три пожара произошли в субботу. В половине третьего дня дежурные городской пожарно-спасательной части №6 получили сообщение о загорании сухой травы в районе подстанции Алюминиевая и выдвинулись на подмогу Бейским огнеборцам. Общая площадь горения сухостоя составила более 7 тысяч квадратных метров. Буквально следом, в районе половины шестого вечера по улице Гоголя в Означеном загорелись надворные постройки и баня. Возникла угроза перехода огня на жилые строения. Общая площадь горения на момент прибытия расчетов составила 102 квадратных метра. К 6 часам, возгорание, возникшее из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, было ликвидировано. А уже около 9 вечера по улице Полевой поселка Ай-Дай из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, огнем были уничтожены дачный дом и надворная постройка. Этому способствовало позднее обнаружение возгорания и сильный ветер до 15 метров в секунду. По всем трем пожарам сейчас работают дознаватели.

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