Жители Хакасии украли компьютер и бросили его в поле

11.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Технику молодые люди похитили у односельчанки в дом проникли через повреждённое окно.

Накануне вечером в дежурную часть Усть-Абаканского района обратилась жительница посёлка Тепличный. Неизвестные украли из её дома компьютер, женщина оценила ущерб в 15 000 рублей.

Участковый установил, что в дом злоумышленники проникли, повредив окно. Воришками оказались двое молодых людей 20 и 22 лет. В содеянном они сознались. Похищенный компьютер полицейский нашёл в поле за домом по улице Весенняя.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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