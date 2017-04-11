Жительница Хакасии подарила мошенникам 10 000 рублей

52-летняя жительница поселка Расцвет Усть-Абаканского района назвала тинтернет- мошеннику все данные своей карты.





Женщина выложила на одном из популярных сайтов объявление о продаже инвалидной коляски. Ей позвонил мужчина, который, якобы, хотел приобрести товар. Он предложил перевести деньги за коляску на карту продавцу. Женщина назвала мошеннику все данные своей карты, после чего с ее счета пропали 10 760 рублей. Потерпевшая снова перезвонила покупателю, но номер уже стал недоступен. Установлено, что абонентский номер зарегистрирован в Оренбургской области. По факту мошенничества полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.

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