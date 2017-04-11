Жительница Хакасии подарила мошенникам 10 000 рублей

11.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

52-летняя жительница поселка Расцвет Усть-Абаканского района назвала тинтернет- мошеннику все данные своей карты.


 

 

Женщина выложила на одном из популярных сайтов объявление о продаже инвалидной коляски. Ей позвонил мужчина, который, якобы, хотел приобрести  товар. Он предложил перевести деньги за коляску на карту продавцу. Женщина назвала мошеннику все данные своей карты, после чего с ее счета пропали 10 760 рублей. Потерпевшая снова перезвонила  покупателю, но номер уже стал недоступен. Установлено, что абонентский номер зарегистрирован в Оренбургской области. По факту мошенничества полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД Хакасии.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,274