Хакасия не отстаёт от моды: местные автолюбители сняли свою пародию на клип «Тает лёд»

Сюжет песни, придуманной в нашей республике, рассказывает о непростой работе сотрудника ГИБДД. Видеоролик призывает соблюдать правила дорожного движения.

Жители различных регионов уже больше месяца развлекают себя тем, что придумывают свои версии песни группы "Грибы" "Тает лёд" и снимают клипы-пародии. Остроумные авторы уже пели о синоптиках, которые не всегда угадывают погоду, о национальных блюдах, о "тающих" весной российских дорогах. Соседи-красноярцы спели о чистом воздухе, которого им так не хватает.

А вот студенты, участники автоклубов, дальнобойщики и креативные жители Хакасии за основу сюжета песни-пародии взяли ежедневную работу автоинспекторов. Авторы сняли клип и разместили его в Сети, ролик набрал уже больше 10 000 просмотров.

Наш клип получился профилактической направленности: создатели пародии просят всех соблюдать ПДД, чтобы не было проблем с ГИБДД.

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