А жизнь продолжается

Светлая Пасха 12 апреля 2015 года стала чёрным днём в истории Хакасии. В результате многочисленных палов сухой травы при ураганном ветре сгорело 1414 домов в 38 населённых пунктах, погибло свыше 30 человек. Вместе с Хакасией тогда скорбела вся Россия.

Абаканская семья Кривминых до сих пор с содроганием вспоминает тот страшный день, когда от огненного смерча за какой-то час сгорел брусовый дом, который они делили на двоих с соседями.

— 12 апреля — мой день рождения, — рассказала Светлана Кривмина, мама двоих маленьких детей Ромы и Риты. — Но отмечать его мы не планировали — я работала продавцом в магазине, муж Константин был занят на грузоперевозках. Накануне отвезли нашу двухлетнюю Риту к бабушке, моей маме. Захотела дочка к ней в гости. Утром 12 апреля свекровь с дочерью Татьяной (мы все вместе жили) ушли на службу в церковь. Дома остались прабабушка Татьяна Александровна с правнуками — Данилом и трёхлетним Ромой.

О том, что горит дом, Константину Кривмину сообщила по телефону вернувшаяся из церкви мама. К счастью, все уцелели: Костя вывез бабушку на коляске, а ребятишек помогли вывести соседи (Александр Сафронов получил медаль «За спасение погибавших»). А вот документы и вещи сгорели.

После ликвидации пожара Кривминым городская администрация выделила временное жильё. Прабабушку направили в Абаканский пансионат ветеранов (в прошлом году Татьяны Александровны не стало).

— В огне сгорели дома и наших соседей, — сказал Константин Кривмин. — В мае 2015 года строители приступили к работам. А уже в июле мы, Русины и Сафроновы получили ключи от новых благоустроенных домов.

Три аккуратных строения, обшитых металлосайдингом, под изумрудными крышами возвёл Муниципальный жилищный фонд Абакана. В каждом доме, кроме комнат и кухни, есть кочегарка, совмещённые туалет и ванна с горячей и холодной водой. За два года никаких проблем у жильцов-новосёлов не возникло: свою работу строители выполнили на совесть.

В 2015 году благодаря инициативе главы Хакасии Виктора Зимина на строительство домов для погорельцев федеральные власти выделили 2 миллиарда 810 миллионов 549 тысяч рублей. Президент России Владимир Путин, приезжавший в республику в сентябре, посетил новостройки в Краснополье и пообщался с семьёй фельдшера Валентины Земцовой, отстоявшей ФАП.

За счёт федеральных средств построено 1224 жилых дома, в том числе 1120 для передачи в частную собственность, остальные для предоставления жилья по договорам социального найма. На капитальный ремонт 39 домов израсходовано 7 миллионов 160 тысяч рублей. Две школы и два фельдшерско-акушерских пункта появились в деревнях Кожухово и Кагаево Орджоникидзевского района (64 миллиона 678 тысяч рублей). И 197 миллионов 398 тысяч рублей направлены на строительство объектов инженерной инфраструктуры.

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