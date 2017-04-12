Агротехника против рекламы

Реклама — великая сила. Уже многие поколения огородников искренне считают, что без химических препаратов и минеральных удобрений невозможно получить даже средний урожай.

Особенно это касается выращивания репчатого лука. Какие только напасти не подстерегают огородника при этом. И вредители, и грибковые заболевания. Тем не менее знание правил агротехники лука поможет вырастить хороший урожай.

Важно посадить лук в оптимальные сроки. Раньше хозяйки знали, что нужно сделать это до 5 мая (по православному календарю — день Луки), а ещё надёжнее — в конце апреля. Чтобы защитить посадки от луковой мухи и других летающих вредителей, после посадки лук лучше укрыть агрополотном.

Мне очень нравится выращивать семейный лук. В народе его называют «синий». Если не знаешь агротехники, лук вырастет мелким. Это зависит и от семян. Луковицы для посадки нужно выбирать покрупнее.

Чем крупнее луковица, тем больше вокруг неё нарастает мелких луковиц — от пяти до десяти. Но нам же нужно вырастить луковицы покрупнее, поэтому лук надо подготовить для посадки. Примерно за две недели его прогревают около печи или батареи в течение 10 часов. Это предохранит его от ряда болезней — шейковой гнили, ложной мучнистой росы, стрелкования. Ведь любой лук выбрасывает стрелку не из-за того, что посажен в холодную землю и в холодную погоду, а из-за того, что хранился при низкой температуре. А все привезённые семена лука так и хранятся.

До посадки лук очищаю от верхних чешуй: под ними могут скрываться личинки трипса и патогенных бактерий. По этой же причине обрезаю верхнюю часть шейки, а у семейного ещё и пяточку. И, наконец, замачиваю посадочный лук на один — два часа в розовом растворе марганцовки.

При посадке в бороздки насыпаю перегной, песок, золу, всё перемешиваю, поливаю холодной водой и раскладываю луковицы, не вдавливая в землю. Далее загребаю бороздки граблями, прихлопываю и накрываю агрополотном, которое не снимаю до первой прополки.

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