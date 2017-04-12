Анонс «Закона и порядка»

Знает ли ваш ребёнок, как надо вести себя с незнакомыми людьми? Конечно, вежливо, уважительно. Но следует помнить, что кроме нормальных граждан можно столкнуться с преступником, который внешне выглядит вполне доброжелательным, внушающим доверие и симпатию человеком. Подтверждением этому служат материалы уголовного дела, слушание которого недавно завершилось в Абаканском городском суде.

Один дома

По данным судебного разбирательства, 3 мая 2016 года 33-летний житель республиканской столицы Александр Филисов проезжал на своём автомобиле по улицам массива Ташебинских дач. Когда у машины перегрелся двигатель, мужчина остановился возле усадьбы, где отсутствовало ограждение, и постучался в дом. На стук вышел мальчик лет десяти. Филисов попросил у него воды, чтобы залить в радиатор, при этом поинтересовался, есть ли кто дома из взрослых.

Узнав, что родители на работе, незваный гость решил обмануть ребёнка. Он представился мальчику знакомым его отца и спросил, есть ли в доме инструменты.

Доверчивый школьник провёл незнакомца в ванную комнату и указал на хранившееся там имущество — сварочный аппарат «Ресанта», электропилу «Makita», перфоратор «Bosch», газовый ключ. Взяв эти вещи, Филисов вместе с маленьким хозяином вышел из дома, сложил инструменты в машину. Затем он предложил мальчику отвезти его в парк погулять. Тот согласился, незнакомец довёз младшеклассника до парка по улице И. Ярыгина и уехал...

Полностью материалы читайте в № 67 газеты «Хакасия»

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