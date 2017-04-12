Глава Хакасии проинспектировал ремонт белоярской дамбы

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ГБУ РХ «Управление инженерных защит» отремонтировало защитную дамбу на реке Абакан в районе села Белый Яр Алтайского района.

 

 

 

Верховой откос дамбы  укреплен скальным грунтом  на участке  в  320 метров. Для этих целей потребовалось более 500 кубометров скальника.   Стоимость выполнения работ составляет  - 200 тысяч рублей.  После осмотра дамбы Виктор Зимин прокомментировал итог подготовки  этого района к паводку:

– Работа проведена большая, причем республика занимается укреплением гидротехнических сооружений системно. Наш сегодняшний выезд больше связан с профилактикой, чтобы еще раз передать сигнал о бдительности населению, соответствующим службам. Спрогнозировать паводок не всегда возможно, могут быть затяжные дожди, но мы должны быть готовы к любому развитию событий: причем и частный сектор, и предприятия республики.

Также руководитель региона призвал сельчан, в случае возникновения паводковой ситуации, ненадолго воздержаться от выпаса скота. Виктор Зимин отметил, что три года назад этот призыв был проигнорирован, вследствие чего погибло много овец и крупного рогатого скота.

– Сегодня я убедился, что службы готовы к паводку. Роль ГТС очень важна, ведь только благодаря дамбам при паводке 2014 года мы не потеряли ни одного населенного пункта, ни одного дома, у нас, слава богу, не было человеческих жертв. Несколько лет мы упорно трудились над восстановлением, ремонтом и строительством гидротехнических сооружений. Проведенная работа показала, что мы на верном пути, – подытожил глава Хакасии.

Белоярская дамба была введена в эксплуатацию в 1964 году. Ее протяженность составляет 2215 метров, сообщили в Минтрансе Хакасии. Ремонтно-восстановительные работы проводились в 2010 году.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
71, за 0,284