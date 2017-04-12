Глава Хакасии проинспектировал ремонт белоярской дамбы

ГБУ РХ «Управление инженерных защит» отремонтировало защитную дамбу на реке Абакан в районе села Белый Яр Алтайского района.

Верховой откос дамбы укреплен скальным грунтом на участке в 320 метров. Для этих целей потребовалось более 500 кубометров скальника. Стоимость выполнения работ составляет - 200 тысяч рублей. После осмотра дамбы Виктор Зимин прокомментировал итог подготовки этого района к паводку:

– Работа проведена большая, причем республика занимается укреплением гидротехнических сооружений системно. Наш сегодняшний выезд больше связан с профилактикой, чтобы еще раз передать сигнал о бдительности населению, соответствующим службам. Спрогнозировать паводок не всегда возможно, могут быть затяжные дожди, но мы должны быть готовы к любому развитию событий: причем и частный сектор, и предприятия республики.

Также руководитель региона призвал сельчан, в случае возникновения паводковой ситуации, ненадолго воздержаться от выпаса скота. Виктор Зимин отметил, что три года назад этот призыв был проигнорирован, вследствие чего погибло много овец и крупного рогатого скота.

– Сегодня я убедился, что службы готовы к паводку. Роль ГТС очень важна, ведь только благодаря дамбам при паводке 2014 года мы не потеряли ни одного населенного пункта, ни одного дома, у нас, слава богу, не было человеческих жертв. Несколько лет мы упорно трудились над восстановлением, ремонтом и строительством гидротехнических сооружений. Проведенная работа показала, что мы на верном пути, – подытожил глава Хакасии.

Белоярская дамба была введена в эксплуатацию в 1964 году. Ее протяженность составляет 2215 метров, сообщили в Минтрансе Хакасии. Ремонтно-восстановительные работы проводились в 2010 году.

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