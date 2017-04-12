Как делать ставки в букмекерской конторе на дополнительное время в футболе

Для футбольных матчей каждая известная интернет букмекерская контора предлагает множество дополнительных вариантов для ставок, в том числе и ставки на дополнительное время. Данный вид пари интересен тем, что позволяет довольно точно спрогнозировать, сколько минут к основному времени добавит арбитр.

Каждый судья, обслуживающий футбольный матч, обладает, если так можно выразиться, собственным стилем. Проявляется он не только в почерке судейской работы (к примеру, некоторые рефери довольно благосклонно относятся к незначительным нарушениям, не прерывая игру), но и в количестве добавленных минут. Для игрока, хорошо знакомого с работой конкретного судьи, не составит труда поставить деньги на этот дополнительный исход и выиграть. Ну, а обзор лучших стратегий для футбольных ставок, Вы сможете найти на сайте betting-ru.com.

Многие рефери добавляют к первой половине матча одну минуту. Можно сказать, что это своего рода стандарт, которого придерживаются судьи. В случае если игра проходила без серьезных нарушений и задержек (как правило, в первой тайме футболисты довольно сдержанны), арбитр прибавляет одну минуту, после чего отправляет футболистов на перерыв. Все известные интернет букмекерские конторы выставляют довольно низкий коэффициент на такой исход, ведь он является наиболее вероятным. Впрочем, некоторые рефери обходятся даже без дополнительного времени, объявляя перерыв сразу после истечения стандартных 45 минут.

Схожая ситуация происходят и со вторым таймом. Согласно регламенту, за каждую замену добавляется по 30 секунд. Так как каждая команда может провести по 3 замены, то чаще всего к основному времени приплюсовывается еще 3 минуты. Однако в отличие от первого тайма, часто проходящего на невысоких скоростях, во второй половине матча темп игры часто ускоряется, что приводит к большому количеству нарушений и штрафных ударов. А это значит, что судья может прибавить больше чем 3 минуты.

Букмекерские конторы исходят из того, что вариант с тремя минутами, добавленными к основному времени, является наиболее реалистичным. Чрезвычайно редко рефери прибавляют более 5 минут. Такой исход считается маловероятным, и сопровождается высоким коэффициентом.

Для того чтобы совершить верный прогноз, следует изучить лучшие стратегии для футбольных ставок, а также стиль работы рефери. Это не так сложно сделать, но придется просмотреть довольно много игр, прежде чем станет понятно, как именно судья обслуживает матчи.

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