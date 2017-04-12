Коммунар запутался в сетях

— Это банальный шантаж, — считает глава Ширинского района Сергей Зайцев. — Энергетики требуют 72 миллиона рублей с Коммунара, прекрасно понимая, что у посёлка таких денег нет и не будет. У них годовой бюджет — 8 миллионов рублей. А значит, Коммунар будет просить денег у района, а район — у республики. Так что это, если не шантаж?

Положение в Коммунаре по-настоящему тяжёлое: приставы за многомиллионные долги перед энергетиками арестовали местный спортзал, здания почты и поселковой администрации — в общем, практически всё муниципальное имущество. Работа там, правда, пока что продолжается. Но только потому, что администрация Коммунара с отчаянием утопающего оспаривает решения Арбитражного суда. Хакасэнергосбыт также планомерно давит: в суде энергетикам уже удалось доказать порядка 38 миллионов рублей убытков. И отступать в этой ситуации никто пока не собирается...

Электрический тупик

— То, что у нас происходит, иначе, как абсурдом, не назовёшь, — вздыхая, говорит Надежда Гриценко, глава Коммунаровского поссовета. — История тянется ещё с 2008 года, когда на уровне правительства было решено передать сети профильным организациям. Электросети принадлежали в то время Коммунаровскому руднику, который и передал посёлку 15 трансформаторных подстанций и все ВЛ 0,4 киловольт (линии, ведущие от трансформатора к дому собственника. — А.Л.). Коммунаровский сельсовет должен был оформить и паспортизировать эти объекты, чтобы выставить на торги. Это и было сделано, правда, не все документы на объекты были готовы сразу, поэтому имущество торговалось поэтапно.

Первый аукцион по сетям состоялся в октябре 2011 года. По словам Надежды Гриценко, компания «Хакасэнерго» там приобрела трансформаторные подстанции и восемь линий 0,4 киловольт. В собственности администрации Коммунара осталось 12 линий.

— Когда документы на оставшиеся 12 линий были готовы, администрация Коммунара выставила и их на торги, — поясняет предысторию конфликта Гриценко, — но представители Хакасэнерго ни в этот раз, ни через год на конкурс не заявились. И вообще никто не заявился. Это и понятно: другой сетевой организации заходить сюда невыгодно — трансформаторы-то уже ушли с торгов, а по оставшимся у администрации сетям 0,4 киловольт идут самые большие потери электроэнергии. И тут не столько население играло роль с несанкционированными подключениями, сколько сама линия. Технически она устроена так, что именно в ней большой объём электричества рассеивается естественным путём.

Таким образом, продать линии с торгов Коммунару не удалось. Согласно федеральному закону № 35 «Об электроэнергетике» собственник обязан обслуживать эти сети.

— Администрация — не сетевая организация. Мы не можем покупать и продавать мощности, не можем устанавливать тарифы, не имеем права перевозить это электричество, вмешиваться в договорные отношения Хакасэнергосбыта с потребителями. У нас даже абонентской базы нет, и никаких расчётов по ней предоставить мы не можем, — разводит руками глава посёлка. — По сути, не можем абсолютно ничего, а оплачивать потери обязаны — так в судебных заседаниях трактует закон Хакасэнергосбыт. Попытки пояснить нашу позицию в суде заканчиваются ничем. При этом у меня нет даже договора электроснабжения, и энергетики мне его не предоставили. Ситуация получается тупиковая: Хакасэнерго отгрузило электричество — получило деньги, Хакасэнергосбыт продал его населению — получил деньги, а потери в сети должна покрыть администрация Коммунара.

Потери высчитываются очень просто: от показаний счётчика, установленного на трансформаторе, отнимаются показания индивидуальных приборов учёта. Всё, что остаётся, оплачиваться, по мнению сбытовиков, которые упирают на закон об энергетике, должно из скудного бюджета посёлка. А в кошельке у Коммунара, будем честны, пусто. Долг копится с 2011 года.

Три года Ширинская администрация ещё оказывала посёлку юридическое сопровождение на суде, сейчас — нет. То есть район полностью снял с себя ответственность за ситуацию с сетями: дескать, сети не районные, а поселковые. Юристы тоже денег стоят. Получается, Коммунар «бодается» с энергетиками в одиночестве. За это время те самые линии власти всё-таки успели отремонтировать: в прошлом году вложили в это порядка 20 миллионов рублей, осталось обновить около пяти километров. Линии новые, а потери в них не уменьшились, а где-то, по словам Гриценко, даже возросли — парадокс.

— Как проводятся начисления, мы не знаем. Абонентская база закрыта — это конфиденциальная информация. При этом населению электричество отпускается по 1 рублю 34 копейки, а нам, как юрлицу, с нового года — по 5 рублей 60 копеек. Вот так долг и растёт. И я пока не вижу выхода из этого тупика. Только если республика вмешается и в счёт уплаты долга энергетики возьмут отремонтированные линии, — говорит Надежда Гриценко.

«Это наше право»

В Интернете есть расхожее выражение: «Это рынок, детка». Его используют, когда хотят подчеркнуть суровые экономические реалии, в которых сильнейший выживает, а слабейший благополучно идёт ко дну. Ничего личного, ведь «это рынок, детка». Таков его закон, эмоциям тут не место. Энергетики довольно аргументированно отстаивают свою позицию.

— Подавать в суд — это наше право. Есть задолженность, она не надуманна, а доказана в суде. И мы получили исполнительные листы на эти суммы. Мы, кстати, неоднократно поднимали вопрос о положении в Коммунаре: нереально, когда такая большая часть сетей целого посёлка находится без обслуживания, — считает заместитель управляющего ОАО «Хакасэнергосбыт» Анатолий Худоногов. — Ширинский район, кстати, одним из последних передавал сети энергетикам, и там была масса «неучтёнки», документы были подготовлены плохо. Вот и получилось, что этот посёлок остался не у дел. Он у нас один такой в республике. На совместных совещаниях энергетиков и властей Хакасии неоднократно говорилось, что необходимо проработать вопрос принятия сетей на баланс Хакасэнерго в счёт погашения частичной задолженности. Нам, конечно, было бы выгодно, чтобы линии приняло Хакасэнерго.

Отремонтированные линии могут покрыть лишь небольшую часть в структуре долга перед энергетиками. Кто и из каких средств будет оплачивать остатки? Ведь это львиная доля в 50 миллионов рублей, которые энергетики также могут отсудить у нищего бюджета. Как быть и готовы ли сбытовики к компромиссу?

— Первым делом сети надо передать, чтобы остановить рост долгов, — считает Худоногов. — Когда это будет выполнено, можно будет обсуждать пути решения проблемы оставшегося долга. Мы готовы их обсуждать и с правительством, и с комитетом по тарифам и энергетике. Есть документы, которые определяют и порядок списания или учёта средств. Сегодня первая задача — остановить долг, который растёт, как снежный ком.

Р.S. Корреспондент «Хакасии» попросил компанию «Хакасэнерго» прокомментировать историю с сетями. Пока энергетики молчат, и позиция их не ясна. Однако ситуация назрела, и клубок сетей, в которых запутался Коммунар, придётся всё-таки распутать.

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