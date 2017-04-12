Конокрады из Красноярского края позарились на лошадей хакасского фермера

Четверо мужчин на дело отправились ночью: похитили троих лошадей. Распорядиться живой добычей не успели.

В дежурную часть Бейского района поступило заявление о том, что из загона сельскохозяйственной организации в деревне Новониколаевка пропали лошади. Фермер не досчитался троих. Ущерб собственник оценил в 150 000 рублей. Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы найти конокрадов.

Злоумышленниками оказались житель деревни Новониколаевка 1993 года рождения, двое жителей деревни Ижа Шушенского района Красноярского края 1982 года рождения, а также ещё один житель данного населённого пункта 1955 года рождения. На дело товарищи отправились ночью. Так как загоны не охранялись, проникнуть в них и увести лошадей, не составило труда.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные лошади изъяты.

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