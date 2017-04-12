Лавров начал встречу с Тиллерсоном в Москве

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Визит госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в Москву является своевременным, это хорошая возможность прояснить перспективы взаимодействия России и США, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая переговоры с американским коллегой.

Лавров отметил, что у Москвы немало вопросов по недавним заявлениям США по двусторонним вопросам и международным проблемам, «учитывая весьма неоднозначные противоречивые идеи, которые высказывались в Вашингтоне», передает РИА «Новости».

Глава МИД России также заявил, что Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов.

По словам Лаврова, «эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам».

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