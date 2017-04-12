Минздрав опроверг планы лишить безработных полисов ОМС

Распространенная в прессе информация о том, что безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, не соответствует действительности, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Он подчеркнул, что ликвидации такой базовой социальной гарантии не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов, передает РИА «Новости».Ранее «Известия» написали о том, что Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Издание сослалось на доклад министерства «Об итогах работы Министерства здравоохранения России в 2016 году и задачах на 2017 год». Сообщалось, что безработным и самозанятым будет полагаться только скорая помощь.

«Вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание полиса обязательного медицинского страхования недействительным», – цитировало издание текст доклада.

Напомним, по данным ВЦИОМ, полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения медицинской помощи никогда не пользовались около 23% россиян.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







