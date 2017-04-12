МВД по Хакасии приглашает всех на торжественный митинг

Состоится он 13 апреля в преддверие 25-летия министерства внутренних дел по республике.

Завтра, 13 апреля, в 11:00 у мемориала памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, состоится торжественный митинг. Посвящён он юбилейной дате — 25-летию МВД по Хакасии. На мероприятии будут присутствовать родные и близкие милиционеров и полицейских, погибших при исполнении.

Принять участие в митинге и почтить память героев приглашаются все желающие. Находится мемориал у здания министерства внутренних дел по Хакасии: Абакан, ул.К.Маркса 13.

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