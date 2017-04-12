«Мы просто стали другими»…

Ну да, он плавный, наверное, этот переход от степного простора в гористую лесостепь и дальше, в тайгу, но чувствуется чётко: только что мы были почти что «кораблём в пустыне» — и вдруг перед нами расстилается самое настоящее зелёное море тайги.

Именно так — море! Весь Таштыпский район. 96 процентов его территории, которая в свою очередь составляет треть всей Хакасии — это тайга.

Богатство? Безусловно. Таштыпская тайга — залог экологической безопасности всей республики. А вот с точки зрения экономической… Впрочем, вернёмся к этому интересному вопросу немного позже.

Сначала — встреча с Василием Шулбаевым. И повод значимый — ровно десять лет назад, 10 апреля 2007 года, Шулбаев официально вступил в должность главы Таштыпского района.

— Ну да, самый большой район и, конечно, богатый лесной ресурс, прекрасная природа, горы, реки. Живи и радуйся, да? Но не забудем также сказать, что в районе самая низкая плотность населения, в 11 раз ниже, чем в среднем по республике, всего чуть более 15 тысяч человек. Мало. Да, есть причины, в том числе и традиционный уклад жизни, но я говорю об этом для того, чтобы можно было выводы делать на основании реальных данных, а не голословных утверждений, — говорит Василий Иванович. — Мы большой, малонаселённый, отдалённый от административных и экономических центров район. Отдалённость тоже играет не самую добрую шутку: содержание дорог, ЖКХ, инфраструктуры выходит нам значительно дороже, чем другим. Необходимо учесть и то, что из 32 населённых пунктов района 16 (половина!) — это малые и отдалённые сёла, а по своему налоговому потенциалу мы занимаем 12-е место, опережая лишь Боградский район. Ну нет у нас крупного промышленного предприятия, благодаря налоговым отчислениям с которого нам было бы гораздо легче жить.

И тем не менее в течение последних нескольких лет Таштыпский район занимает в рейтинге муниципальных образований республики первое место по комплексной оценке эффективности органов местного самоуправления. Соответственно, первый он по экономическому развитию (сюда включены показатели по жилищному строительству и обеспечению жильём, ЖКХ, энергосбережению и повышению энергетической эффективности), по «социалке» (а это дошкольное, общее и дополнительное образование, физическая культура и спорт, культура), по организации муниципального управления. Это серьёзный результат, достигнуть которого удалось большими усилиями, работой хорошей команды. Причём результатов этих удалось достигнуть, стартуя буквально из положения лёжа.

Чтобы представить это, достаточно вспомнить 2007 год.

— Я не люблю бросать камни назад, но сегодня всё же должен вспомнить, что Таштыпский район в то время находился на 13-м месте из 13-ти возможных. Мы были самыми отстающими по обеспеченности дошкольного образования — всего три детских сада. Меньше всего вводилось в строй жилья, а консолидированный бюджет района составлял 212 миллионов рублей, причём собственные доходы — всего лишь 24 миллиона. Соответственно, главной задачей прежних органов самоуправления было не развитие — социальную сферу бы на плаву удержать.

Помню, когда я уже в должности начинающего главы сказал на первой сессии районного Совета, что в течение первых пяти лет мы должны выйти на бюджет в полмиллиарда, на меня не то что с недоверием смотрели — были и открытые усмешки. Мол, давай-давай, мечтатель. Откуда ресурс на развитие? А я прекрасно понимал, что в нашем случае надеяться можно только на человеческий потенциал. И людям нужна поддержка. Помните, Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю»? Так и наши люди при поддержке власти могут сделать очень многое. В этом я убеждён, а опыт и время подтверждают мою правоту.

В прошлом году на Красноярском экономическом форуме говорилось, что развитие России прирастает именно человеческим капиталом. Здравоохранение, спорт, культура должны отвечать потребностям современного человека. Если мы будем конкурентоспособны в этих сферах, будем конкурентоспособны во всём. Мне, признаюсь, было приятно это слышать, ведь мы этот курс в развитии района приняли ещё десять лет назад.

Заметим, что уже в 2011-м, то есть через четыре года после, как казалось многим, излишне амбициозного заявления консолидированный бюджет района на самом деле составил более 500 миллионов рублей, собственные доходы выросли практически в пять раз, и сегодня эта сумма превышает 120 миллионов. Зарплата в Таштыпском районе в течение трёх последних лет тоже самая высокая среди сельскохозяйственных районов Хакасии, и это достаточно знаковый показатель.

— Мы всегда одними из первых подаём документы на участие в федеральных программах, — поясняет Василий Шулбаев. — В районе действует около 30 таких программ, они для нас являются огромным подспорьем. Кстати, мы в числе первых стали строить ФАПы в сёлах, восстанавливать и возводить объекты культуры, школы, заниматься дорогами. Просто очень активно взялись за дело. Да, денег всегда не хватало, но для нас поддержка малого бизнеса, агропромышленного комплекса, экономическое развитие всегда в том же ряду, что и решение социальных задач. Вообще всё это взаимосвязано. Власть поддерживает малый бизнес — он, в свою очередь, идёт навстречу инициативам власти. Много вопросов нам удаётся решить в рамках такого взаимодействия. Для меня деловая активность, стремление жить на этой территории являются весомой категорией в отношениях. Всегда видно, кто и как хочет жить — и тем, кто стремится вверх, помогать легко.

Я могу гордиться тем, что из отстающих по строительству и вводу жилья уже в 2010 году мы вошли в тройку лидеров, а в 2016 году стали первыми среди всех районов и городов республики, опередив даже Абакан. Люди стремятся остаться в родных местах, и количество вводимого жилья (в 2007 году — 1300 квадратных метров, в 2016-м — 9342, увеличение в семь раз) — тому подтверждение. И это не только частная застройка — из всех уровней бюджета на строительство жилья затрачено 123 миллиона рублей. Но мы помогаем не только финансово — в районе оперативно работает разрешительная система. Энергетика, кадастровый учёт, межевание, собственно строительство — всё происходит быстрыми темпами, без бюрократических проволочек, доказывая тем самым, что необходимая чиновничья составляющая грамотна.

Конечно, строится не только жильё. За последние пять лет возведено более 20 социальных объектов. Новые школы, детские сады, дома культуры, музеи, стадионы… В малых сёлах построено четыре социокультурных центра (Карагай, Большие Арбаты, Харой, Кызылсуг). Умение действовать командой позволяет нам работать плотно и быстро — в районе нет незавершённых объектов: закончили один, начинаем работу на другом. Сдали школу в Матуре, приступаем к строительству в Сирах. Кстати, сегодня у нас нет очереди в дошкольные образовательные учреждения — в районе шесть детских садов и четыре дошкольные группы при школах. Можно и дальше перечислять, что сделано, построено, отремонтировано. Суть не в этом. А в том, что район стал другим. Например, в течение десяти лет у нас наблюдается естественный прирост населения, рождается больше, чем умирает, мы стали дольше жить, детская смертность сократилась в четыре раза.

Если вспомнить, то медицинская сфера района досталась нынешнему главе в аховом положении — в районной больнице затоплен подвал, рентгенологическая служба, роддом и пищеблок закрыты по решению суда, острая нехватка кадров. За счёт собственных средств удалось провести ремонт, приобрести оборудование, купить несколько квартир для врачей. За счёт местного бюджета оснащены спецтехникой ФАПы в Арбатах, Матуре, Анчуле. Всё это удалось сделать до того, как медицинская сфера была передана на баланс регионов.

— Что же касается леса, с которого начался наш разговор, — напомнил Шулбаев, — и которым, казалось бы, должен прирастать Таштыпский район, скажу так: всё это богатство за маленьким исключением принадлежит гослесфонду. Все полномочия и инструментарии по владению, пользованию и распоряжению находятся в ведении минприроды России и региональной власти. В 2016 году всеми субъектами хозяйственной деятельности (у нас их 67 в этой сфере) было вырублено 149 тысяч кубов леса. Это на порядки ниже тех объёмов, что заготавливались в советское время. Соответственно, лесная отрасль не является для нас ресурсом развития: три процента налоговых поступлений от неё в нашем бюджете — это учитывая, что тайгой покрыт практически весь Таштыпский район. Вот такой парадокс. Мы понимаем, что лесную отрасль нужно вывести на новый уровень, заняты решением этой проблемы, стремимся создать свой кадровый потенциал. В стратегии экономического развития одна из важных задач — составить план лесоустройства района, оценить, сколько и какого леса у нас растёт, создать предприятия для глубокой переработки леса, вывести нелегальный бизнес из тени. Этот вопрос необходимо решать, и мы обращаемся за помощью к республиканской власти. Думаю, что подвижки скоро будут.

На вопрос, какими результатами особенно гордится глава района, Василий Шулбаев ответил так:

— Да не горжусь я. Но чувство удовлетворения, что в этих непростых условиях удалось сделать немало, у меня есть. Главное, удалось изменить отношение людей к месту, где они родились, к самим себе. Помните, как сказал знаменитый историк Василий Ключевский: «Политическому и экономическому возрождению предшествует морально-нравственное»?

Я подпишусь под каждым словом.

Люди меняются. Это важно.

Это — главное…

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