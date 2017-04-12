На благо пассажиров

Аэропорт Абакан образца 2012 года и нынешний — это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

В начале 2012 года, когда 75 процентов акций ОАО «Аэропорт Абакан» передали из федеральной собственности в республиканскую, предприятие было финансово истощено. В Росавиации рассматривался вопрос о приостановлении действия сертификата на право осуществления деятельности. То есть аэро­порт должен был прекратить своё существование. Силами минтранса Хакасии, благодаря личному вмешательству главы республики Виктора Зимина удалось отстоять предприятие. Воздушная гавань не только выжила, но и взяла курс на развитие. С этого момента произошёл перелом.

О том, как изменился аэропорт Абакан, что сделано за пять лет, рассказывает генеральный директор Александр ПОПОВ.

Возрождение воздушной гавани

— Благодаря плодотворной работе министерства транспорта РХ и личного участия главы Хакасии Виктора Зимина в переговорах с минтрансом России республика вошла в федеральную программу «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)». С 2012-го по этой программе началось обновление инфраструктуры аэропорта Абакан. При федеральном финансировании проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы и перрона. Появились очистные сооружения и дренажная система, новое светосигнальное оборудование, благодаря которому аэропорт может принимать воздушные суда всех классов при сложных погодных условиях. В ходе реконструкции построена аварийно-спасательная станция. В этом году будет введено в эксплуатацию периметральное ограждение, которое заменило старый бетонный забор. Эта система имеет сигнализацию, что облегчит работу сотрудников нашей службы авиационной безопасности.

Модернизация коснулась и технического парка предприятия, который не обновлялся с 90-х годов прошлого века. Он устарел и технически, и морально. Совместно с министерством транспорта Хакасии разработан поэтапный план по обновлению перронной техники предприятия до 2021 года. Согласно принятой программе «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» мы получаем субсидии на лизинговые платежи при закупке новых машин. По этой программе аэропорт приобрёл 13 единиц техники: машину для антиобледенительной обработки самолётов, плужно-щёточную машину для очистки взлётно-посадочной полосы, перронный автобус, установку для запуска двигателей воздушных судов, три пожарных автомобиля. Это далеко не весь перечень техники и оборудования, которые получило наше предприятия за прошедшие пять лет.

Мы постоянно улучшаем сервис, в том числе создаём условия для комфортного пребывания пассажиров на аэровокзале. К их услугам построено новое кафе, отремонтированы санузлы, комната матери и ребёнка, а также помещение для маломобильных пассажиров, открыта круглосуточная автостоянка. Все эти работы были выполнены за счёт собственных средств.

Ещё один не менее важный вопрос — это внешний облик аэропорта. В 2014 году был обновлён фасад здания, новый облик дополнили элементами с национальным колоритом.

Реконструирована зона ожидания для вылетающих пассажиров. Находиться там стало комфортно: установлены системы отопления и вентиляции, новое освещение, появились туалеты, в том числе и для маломобильных пассажиров. На сегодняшний день завершается ремонт зоны прилёта пассажиров, где идёт получение багажа.

В прошлом году при софинансировании из республиканского бюджета началась реконструкция привокзальной площади — визитной карточки города и региона. В этом году работы будут завершены и мы получим современный комплекс: зоны для отдыха, расширенные парковки, новое освещение, красивое озеленение.

Потёк пассажиропоток по новым дорожкам

— Александр Владимирович, как преобразования отразились на привлекательности аэропорта, на финансово-экономическом положении, на пассажиропотоке?

— Предприятие уже третий год не является убыточным. Выручка увеличилась почти в 2,5 раза. И это с учётом того, что мы из своих средств делаем ремонт, обновляем технику, выплачиваем зарплату. Мы расширяем производственную деятельность. В этом году аэропорт выступает в качестве транзитного пункта дозаправки самолётов туристических авиакомпаний, совершающих полёты из Юго-Восточной Азии в Западную Сибирь.

Ежедневно через воздушные ворота Хакасии проходят сотни пассажиров. Пассажиропоток за эти годы вырос более чем в два раза: с 80 до почти 200 тысяч человек в год.

В 2013 — 2014 годах открылись четыре новых маршрута — на Иркутск, Новосибирск, Томск и Красноярск, но в 2016-м в связи с сокращением финансирования федеральной программы некоторые рейсы были приостановлены. К сожалению, на сегодняшний день из четырёх субсидированных рейсов выполняется только один — на Томск. Но с июня возобновятся перевозки в Новосибирск. Были открыты международные рейсы: Маньчжурия (Китай), Анталья (Турция), Бангкок (Таиланд), Камрань (Вьетнам), Бишкек (Киргизия).

В 2016 году пассажиропоток аэропорта снизился на четыре процента. К сожалению, это тенденция всех региональных аэропортов, связанная с экономической ситуацией в стране, но работа на предприятии по открытию новых маршрутных линий ведётся постоянно, и надеюсь, что в этом году ситуация изменится в лучшую сторону.

Таможня просит кабин

— В 2012 году в коллективе были проблемы: сокращения, низкая зарплата. Как сейчас?

— Совершенно верно, тогда зарплата была ниже прожиточного минимума. В 2013-м по распоряжению главы Хакасии она была проиндексирована почти в два раза.

За последние пять лет наш штат увеличился на 30 процентов. Это связано с тем, что вырос объём перевозок. За это время мы ввели несколько новых подразделений, в том числе службу наземного обслуживания воздушных судов. Она выполняет ряд важных процедур, начиная с установки и уборки упорных колодок и заканчивая противообледенительной обработкой и контролем по запуску двигателей воздушного судна. Ранее этим занималась компания «Владивосток Авиа».

— Какие ещё преобразования в ближайших планах аэропорта?

— В настоящее время назрела необходимость расширения пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Абакан. Увеличивается спрос на международные перевозки, растёт пассажиропоток, поэтому требуется усовершенствовать процесс обслуживания пассажиров международных рейсов, повышать качество обслуживания, увеличивать пропускную способность действующего пункта пропуска, а также расширять возможности международного аэропорта Абакан по предоставлению авиакомпаниям запрашиваемых слотов. Также в планах перенос зоны посадки на международные рейсы.

Аэропорт встречает улыбкой

— Какими вы хотите видеть воздушные ворота Хакасии в будущем?

— Помимо модернизации аэропорта большое внимание мы уделяем и обучению персонала. В прошлом году мы обучили порядка 40 человек по программе работы с пассажирами, культуры поведения, разрешения конфликтных ситуаций. Занятия проводились преподавателями-психологами Хакасского государственного университета имени Николая Катанова. Эффект от обучения достигнут, это мы видим по средствам обратной связи на официальном сайте и из анкет «Аэропорт глазами пассажиров», которые расположены на стойках в здании аэровокзала. Пассажиры ценят, когда их встречают или провожают любезные, внимательные и улыбчивые сотрудники.

Наш аэропорт — это визитная карточка Хакасии. И с развитием аэропорта будет развиваться и республика. Поэтому наши преобразования на благо наших пассажиров и партнёров продолжатся. Аэропорт Абакан имеет удобное географическое расположение, а значит, у нас есть все шансы стать полноценным узловым аэропортом.

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Награды

По итогам работы аэропорт Абакан номинировался на премию «Воздушные ворота России», учреждённую NAIS&CA — Reed Exhibitions и Федеральным агентством воздушного транспорта, и занял второе место в номинации «Лучший аэропорт — 2015». А по итогам конкурса «Лучший аэропорт года стран — участниц СНГ за 2014 год» стал победителем в номинации «Динамично развивающийся аэропорт».

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