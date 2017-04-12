На выходных в Хакасии пройдут состязания мотогонщиков

15 апреля на трассе «Самохвал» (район Нижней Согры) пройдёт открытое лично-командное первенство ДОСААФ России Республики Хакасия по мотокроссу. А 16-го на виражах мотодрома «Хакасия» (район села Подсинее) состоится открытое лично-командное первенство Алтайского района в этой же спортивной дисциплине.
Апрельские мотогонки более 20 лет принимают в Хакасии лучших спортсменов со всей Сибири. Гонщики Томской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Тувы, Алтая и Красноярского края, чтобы попасть на первые старты сезона, едут и везут свои мотоциклы за сотни, иногда тысячи километров. Многие из них – мастера спорта СССР и России.
За два дня состязаний будет разыграно более десятка комплектов наград. Возраст участников – от 8 до 80 лет. Заезды пройдут в классах мотоциклов:
– 65 куб.см (8 – 12 лет),
– 85 куб.см, (11 –15 лет),
– 125 куб.см (14 – 21 год),
– «Open» (с 15 лет),
– «Open-2» (хобби),
– «ветераны»,
– класс до 750 куб.см (мотоциклы с колясками).
Программа состязаний:
09.00 – приезд участников соревнований;
09.00 – 10.00 – регистрация участников, технический осмотр, медицинский осмотр;
11.00 – официальная тренировка;
12.00 – парад-открытие соревнований;
12.30 – начало заездов.
По окончании заездов – парад, награждение победителей. Закрытие соревнований.
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