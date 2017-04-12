Пенсионер в ушанке и фуфайке пропал в Хакасии

Мужчина и ранее неоднократно надолго уходил из дома. Жителей республики просят помочь в поисках пропавшего.

Сергей Присухин 1955 года рождения ушёл из своего дома, расположенного в деревне Тупик Ширинского района, ещё в конце марта и до сих пор не вернулся. Известно, что мужчина уже не раз на долгое время пропадал. На вид разыскиваемому 60-65 лет, рост около 170 см, телосложение худощавое, светло-русые короткие волосы.

Особые приметы: зубы отсутствуют практически полностью, на нижнем веке левого глаза есть шрам около 2 см. Пенсионер был одет в чёрную шапку-ушанку, фуфайку, серые штаны, чёрные резиновые сапоги. Вся одежда сильно поношенная.

Полицейские просят сообщать информацию о местонахождении мужчины по телефону в дежурную часть ОМВД России по Ширинскому району: 8 (39035) 9-12-61, 9-12-68 или 02.

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