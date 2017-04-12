Полицейские встречали родителей Абакана у входа в детский сад

Инспекторы по делам несовершеннолетних раздавали мамам и папам памятки, которые призывают не оставлять детей без присмотра.

Ранним утром на входе в один из детских садов Абакана родителей с малышами встречали инспекторы по делам несовершеннолетних. полицейские вручали мамам и папам памятки, призывающие не оставлять детей без присмотра. В брошюрах от лица ребёнка указаны просьбы: «Мама и папа! Храните спички, зажигалки в недоступном для меня месте! Не запугивайте меня, а расскажите правила безопасности и «проиграйте» различные ситуации! Выучите со мной домашний адрес и номер телефона!» и другие.

Родители, которым достались такие памятки, уверяли полицейских, что за своими детьми следят. такие листовки появятся и в других детсадах города. Стражи порядка напоминают, что с начала 2017 года в столице Хакасии с детьми произошло уже 72 несчастных случая. Малыши съедали лекарства, проглатывали различные предметы, обжигались кипятком и получали отравление угарным газом.

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