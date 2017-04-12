Приумножить познания

Вечер вторника. В эфире республиканского телевидения вещает на хакасском языке Юрий Челтыгмашев — автор новой программы о родной земле, культуре, традициях и обычаях хакасского народа.

Сохранить языковое наследие коренного населения Хакасии для будущих поколений — цель, которую поставил перед собой Юрий Челтыгмашев. Он углублённо изучал язык Николая Фёдоровича Катанова и Николая Георгиевича Доможакова в институте саяно-алтайской тюркологии, практиковался на сцене драматического театра имени А.М. Топанова. После окончания вуза Юрий работал в редакции национального вещания гостелерадиокомпании, затем по семейным обстоятельствам переехал в Аскиз. Там увлёкся общественными делами, трудился и в администрации села, и в пожарной части.

— Вернувшись в Абакан, отправился на телеканал РТС, предложил выпускать программу на хакасском языке, — рассказывает Юрий Челтыгмашев. — Этой идеей поделился с заместителем главы Хакасии Владимиром Крафтом, с депутатом Верховного Совета республики Петром Ворониным. И политики, и генеральный директор РТС Сергей Сипкин поддержали мою инициативу. В конце марта в эфир вышел первый выпуск программы «Солбан».

Такое название Челтыгмашев выбрал не случайно. Солбан в переводе с хакасского — Венера. Древние люди считали эту планету самой яркой звездой, которая загоралась на небосклоне ранним вечером, а гасла поздно утром. Такое же ясное будущее и у передачи, уверен её автор, ведь ему есть о чём рассказать телезрителям.

— А есть ли смысл рассказывать хакасам об их же традициях? — интересуюсь я.

Юрий тут же приводит несколько аргументов. Например, в разных родах один и тот же праздник отмечают по-разному. Кроме того, носители разных диалектов один и тот же предмет могут называть по-разному.

— У РТС достаточно широкий охват вещания. Думаю, жителям Таштыпского района интересно будет узнать о традициях и образе жизни собратьев в Бейском или Аскизском районе, — говорит Юрий Челтыгмашев. — Тот же Чыл Пазы, которому был посвящён первый выпуск передачи, отмечают по-разному. В Абакане это масштабный праздник с застольем, где главные лакомства — белые блюда. В Аскизе же встреча нового года начинается с обряда поклонения солнцу. А ещё местные жители катают куриные яйца, потому что считают, что человек за зиму, как и яйцо, обрастает скорлупой, которую надо расколоть.

Автор передачи «Солбан» надеется: услышав с телеэкрана живую речь, коренные жители республики станут стремиться к изучению хакасского языка. Возможно, десятиминутные передачи подтолкнут и представителей других национальностей к познанию истории и культуры хакасского народа.

— Моя задача — не просто познакомить телезрителей с традициями и обычаями, деятелями культуры, искусства и науки, а попытаться показать народ изнутри, показать всю глубину его самобытной жизни, раскрыть характеры своих героев, — вот такие планы у Юрия Челтыгмашева.

Темы ближайших выпусков — юбилей доктора филологических наук, тюрколога Венедикта Карпова, творчество актёра, сценариста, плотника, поэта и хакасского рэпера Алексея Сагатаева, а также переведённые на хакасский язык русские и тувинские сказки, национальные праздники.

Первый выпуск уже оценили родственники и знакомые Юрия Челтыгмашева. Расхваливая «Солбан», они тут же сетовали: передача интересная, но короткая. Однако автор программы уверяет: будет продолжение.

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Передача «Солбан» выходит на телеканале РТС по вторникам в 20.00, повтор по средам в 10.30. На телеканале «Домашний» программу можно посмотреть по вторникам в 18.15.

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