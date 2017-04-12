Путин: Операция в Сирии препятствует возвращению террористов в Россию

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Операция на территории Сирии, направленная на борьбу с международными террористами, препятствует возвращению боевиков в Россию, заявил президент Владимир Путин.

«Наши военнослужащие, наша группировка, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, делают это именно для того, чтобы никто не смог сюда вернуться», – сказал он в эфире телеканала «Мир 24».

Путин призвал сделать все, для минимизации такого возврата.

Глава государства также заявил, что российские власти будут стараться не допустить цветных революций как внутри страны, так и в государствах ОДКБ.

Президент также заявил, что Россия не может лишать кого-либо российского гражданства, однако может отменять решения, ставшие основанием для получения гражданства.

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