Раз, и свет погас

В посёлке Тепличныйэнергетики обесточили один из частных жилых домов — его владелец не заплатил за потреблённое электричество около 11 тысяч рублей.

В соответствии с законодательством свет у недобросовестного хозяина погас не сразу после полученного им уведомления, а почти через месяц. Тем не менее для погашения задолженности этого срока потребителю не хватило — более чем за три недели мужчина не заплатил ни рубля и не предпринял ни одной попытки решить проблему.

Без благ цивилизации в доме оказалось неуютно — и после того, как электроэнергия была отключена, его владелец обратился в Хакасэнергосбыт с просьбой о рассрочке. В ход пошла «тяжёлая артиллерия» — мужчина и его супруга принесли в офис компании грудного ребёнка, объясняя, что уход за ним без электричества весьма затруднителен.

«Безусловно, против «аргумента» в пелёнках мы не могли устоять, подача электроэнергии в жилой дом была возобновлена в этот же день. Потребитель получил возможность в течение двух месяцев рассчитаться с долгами и понял, что безнаказанно копить долги больше не получится. Нерадивый глава семейства не оплачивал электроэнергию свыше полугода — в любом ином случае свет в доме загорелся бы только после полной оплаты задолженности, но здесь на первое место было поставлено благополучие ребёнка», — отметили в Хакасэнергосбыте.

Энергетики обращают внимание своих потребителей на то, что современное законодательство значительно ужесточило правила работы с должниками. Подача электроэнергии при наличии задолженности может быть прекращена уже после однократного предупреждения. Для безнаказанного погашения долгов потребителю даётся не менее 20 дней. Если этого срока недостаточно, говорят в Хакас­энергосбыте, лучше не тянуть до последнего. Энергетики уверены, что с потребителем, настроенным на конструктивное решение проблемы, всегда можно договориться и найти выход. Специалисты компании гарантируют, что в каждой ситуации будут разбираться индивидуально и учитывать обстоятельства появления задолженности.

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