Регионы ждут инвесторов

В общественно-политическом интернет-издании «Газета.Ru» опубликована статья о том, какие шаги предпринимают регионы России, чтобы быстрее «слезть с нефтяной иглы». Речь, в частности, идёт об инвестиционных проектах Хакасии.

В условиях санкций, ограничивающих, помимо прочего, доступ российских компаний к зарубежным финансовым рынкам, резко возрастает роль российского капитала и связанных с ним проектов. В частности, речь идёт о региональных инфраструктурных проектах, способствующих как привлечению новых частных инвестиций, так и созданию дополнительных рабочих мест.

По данным Росстата, в прошлом году инвестиции в основной капитал снизились почти на 0,9%, составив 14,64 триллиона рублей. Однако падение объёмов инвестиций по отношению к 2015 году замедлилось. Уже в текущем году минэкономразвития ожидает стабилизации инвестактивности, а в 2018 — 2019 годах рост инвестиций должен составить порядка 1,3% в год.

Этому могут поспособствовать запуск нескольких крупных проектов, которые ориентированы не только на внутреннего, но и зарубежного инвестора. Так, знаковым можно назвать крупнейший проект по сжижению природного газа «Ямал-СПГ», первая очередь которого должна быть запущена уже в текущем году. Контрольным пакетом в проекте владеет российский «Новатэк», но порядка 30% получили инвесторы из Китая, предоставившие финансирование.

Кроме того, важнейшими проектами на Севере для России являются развитие Северного морского пути, о чём много говорилось на недавнем Международном арктическом форуме (там президент Владимир Путин дал правительству поручение проработать структуру СМП), и строительство масштабной транспортной логистической системы «Северный широтный ход», железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе.

Но Севером инвестиционная активность не исчерпывается. В феврале в Сочи прошёл инвестфорум, показавший привлекательность проектов в таких регионах, как Крым, Ростовская область, Краснодарский край и Татарстан. Общий объём заключённых на форуме сделок превысил 200 миллиардов рублей.

Высокий инвестиционный потенциал продемонстрировала Хакасия, которая представила проекты в угольной промышленности, металлургии, гидроэнергетике и транспортной инфраструктуре. Так, для облегчения логистики поставок угля с Бейского угольного месторождения, которое ещё в 2016 году получило статус стратегического проекта, власти региона запустили транспортный инфраструктурный проект, имеющий ключевую роль не только для самой Хакасии, но и для всей Сибири. Проект реализует структура En+ «Эн+ Логистика», другая структура En+ — КВСУ-Хакасия обладает лицензией на разведку и добычу угля на Северо-Западном Кирбинском участке Бейского месторождения.

Первый его этап — транспортно-логистическая инфраструктура, связывающая вместе инвестпрограмму РЖД, инвестиции в логистику и помогающая развивать разработку потенциально крупнейшего месторождения на юге Сибири со стороны российских компаний — En+, СУЭК-Хакасия, Аршановский, Майрыхский разрезы и других. Также предусмотрено создание логистического центра на базе ПАО «Абаканвагонмаш» с серьёзной ремонтной базой для вагонного парка.

Эксперты высоко оценивают инфраструктурные проекты региона. «Тот проект, который в Хакасии реализует En+, можно назвать весьма перспективным, — говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. — В регионе, имеющем, может быть, один из самых больших ресурсов, удаётся, координируя деятельность крупных внешних игроков, даже в условиях санкций создавать инвестиционно привлекательные проекты. Потенциал Хакасии несомненно важен, особенно учитывая, что в Хакасии ухитряются находить баланс между различными крупными бизнес-группами, частными и государственными, и направлять их энергию действительно на развитие инвестиционного потенциала региона, а значит, и России».

Вдобавок, считает эксперт, существенный вклад в развитие инвестиционного потенциала республики вносит её глава Виктор Зимин. «Он качественно отрабатывает ситуацию. У нас бывают иногда губернаторы, которые выглядят, как руководители GR-департамента одной конкретной компании. В этом смысле Зимин выгодно отличается тем, что у него сохраняется баланс между различными игроками, как государственными, так и негосударственными. Он умеет находить эффект, координируя, соотнося их цели и задачи с целями и задачами региона», — считает политолог.

В конце марта глава республики Зимин говорил, что кроме транспортного развития разрабатываемый проект имеет очень важное значение для экологической безопасности региона. В Хакасии ежегодно увеличиваются объёмы производимой продукции, в том числе отгрузки угля, следовательно, увеличивается объём железнодорожных грузоперевозок. «Нам важно создать такие условия для развития промышленного потенциала республики, чтобы не только обеспечить бесперебойную отгрузку и транспортировку продукции, но и, что особенно важно, в полной мере учесть и проработать экологическую составляющую, замыкая основной поток грузоперевозок на железную дорогу», — заявил он.

Повышенное внимание к подобным проектам не случайно. Именно строительство внутренней инфраструктуры (в том числе транспортной, логистической) выступает залогом успеха, что видно на примере Китая, который уже на протяжении многих лет опережает основные индустриальные страны по темпам экономического роста.

Помимо Хакасии повышенную привлекательность для инвесторов демонстрирует Якутия — по оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), она в этом аспекте является одним из лидеров. Впрочем, ситуация здесь иная, так как Якутия интересна потенциальным вкладчикам своими нефтегазовыми месторождениями и строительством газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ должен пойти в Китай.

Лидером же по заключённым контрактам стал Краснодарский край, получивший инвестиции в аграрный сектор и туризм. Кроме того, вкладчики заинтересовались проектом по электрификации порта «Тамань» и модернизацией Афипского нефтеперерабатывающего завода.

«С Краснодарским краем ситуация вполне логична, — объясняет Минченко. — На него сработали Олимпиада в Сочи и последующая ситуация с освоением всей этой инфраструктуры. К Играм создавали различные инфраструктурные проекты, Олимпиада закончилась, с этим надо было продолжать что-то делать, и на этой волне регион до сих пор продолжает демонстрировать инвестиционную активность».

Помимо инфраструктурных проектов сегодня в России создаются новые экономические образования — индустриальные парки, которые предоставляют не только производственные мощности для частных инвесторов, но и имеют ряд льгот для запуска новых производств. Кроме того, принята программа реорганизации ряда ЗАТО (закрытых территориальных образований) в территории опережающего развития, создаются специальные региональные территории, которые ждут инвестиций.

Развитие инфраструктуры должно способствовать снижению зависимости российского бюджета от сырьевых доходов, в первую очередь — нефтегазовых, ведь на текущий момент зависимость от «нефтяной иглы» хоть и снизилась, но всё равно составляет около 40%.

Пока, по данным Росстата, ВВП России стагнирует (в 2016 году он снизился на 0,2%). Однако уже в ближайшие годы, как прогнозирует минфин, его рост должен составить 1,5 — 2%.

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