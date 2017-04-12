Спасатели Хакасии достали из Красноярского водохранилища тела погибших рыбаков

Спасательную операцию инспекторы рыбоохраны и водолазы Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда провели вчера днём.

О происшествии в районе населённого пункта Советская Хакасия спасателям сообщил товарищ рыбаков, оставшийся на берегу. У него на глазах лодка с друзьями перевернулась, мужчины пытались плыть к берегу, но им это не удалось. Один из них запутался в сетях. Самостоятельно броситься на помощь свидетель трагедии не рискнул из-за ледяной воды и отсутствия спасательных жилетов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии. Водолазы оперативно обнаружили и подняли со дна тела погибших, очевидцы смогли указать точное место происшествия.

- Мужчины нарушили правила безопасности, - рассказал госинспектор по маломерным судам МЧС России по Хакасии Дмитрий Щеглов. - Во-первых, выход на воду судам и лодкам запрещён – опасное время. Во-вторых, на рыбаках не было спасательных жилетов и не было никаких средств спасения в лодке. В-третьих, рыбалка на весеннем водоёме представляет угрозу для жизни и об этом мы напоминаем регулярно.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Хакасии

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