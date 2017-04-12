Свободного времени не бывает

Село Солнечное Усть-Абаканского района встретило нас ослепительным весенним солнцем и сумасшедшим ветром: не зря синоптики накануне пророчили республике штормовое. Небольшое деревянное здание местной амбулатории укрылось за металлической кованой оградой.

В коридоре на стенах — плакаты и другая наглядная агитация по профилактике всевозможных недугов: туберкулёза, диабета, гриппа. Кабинеты компактно расположились по обе стороны белого коридора. Заведующую Солнечной амбулаторией Маргариту Климову мы застали в процедурном кабинете. Поставив укол пациенту, кареглазая улыбчивая доктор в белоснежном халате пригласила нас в ординаторскую. Вернее, многофункциональный кабинет.

— Каждое утро с семи утра я провожу здесь предрейсовый осмотр водителей, — уютно устроившись за маленьким столом, рассказала Маргарита Владимировна. — Вот здесь у меня специальный журнал движения автотранспорта. Водителю нашей скорой помощи выдаю путёвку на день. Для медицинского освидетельствования есть алкометр, тонометр, но за столько лет я уже на глаз вижу, готов водитель выехать в рейс или нет.

С 8 до 9 утра в процедурном кабинете делаю уколы и усаживаю первую партию пациентов на капельницы. Помогает мне ветеран с 46-летним стажем медсестра Раисия Константиновна Семёнова, на ней ещё и аптечный пункт.

Есть в амбулатории и прививочный кабинет, и кабинет врача общей практики. В этом году коллектив лечебницы сделал косметический ремонт в физио­кабинете, в планах — привести в порядок процедурный.

— К сожалению, физиокабинет сейчас простаивает, — продолжила беседу Маргарита Климова. — Нашу медсестру, Надежду Соловьёву, которая прошла курсы повышения квалификации по работе на физиоаппаратуре, пригласили работать в перинатальный центр. Теперь нужно будет обучить одну из молодых медсестёр врача общей практики: Олеся Савельева курирует взрослое население, а Карина Туниекова ведёт патронаж детей.

Мы беседуем, а работа в амбулатории кипит. Врач общей практики Алевтина Сагалакова принимает пациентов. Сейчас идёт много больных с сердечно-сосудистыми патологиями, гипертонией, невралгией.

— На днях к нам приезжала мобильная бригада врачей республиканской больницы, — отметила Маргарита Владимировна. — Окулист, гинеколог и невролог осмотрели более 30 пациентов каждый. Доктора назначили лечение, процедуры, а мы теперь ставим уколы и капельницы.

Взаимодействие между амбулаторией и республиканской больницей проходит через Усть-Абаканскую ЦРБ. Пишется заявка, какие врачи нужны, оговаривается время приезда. А сельчан заранее уведомляют о визите узких специалистов. Людям нет нужды стоять в очередях, а с учётом того, что большинство солнечнинцев — пенсионеры, это очень удобно.

С 11 утра в процедурную подтягиваются больные на перевязки. Отдельного перевязочного кабинета здесь нет. За день шесть человек успевают получить капельницы.

Женщин, которые нуждаются в осмотре гинеколога, обслуживает фельдшер из села Красно­озёрное. Так же, как и в деревне Курганная, там есть свой ФАП. Все три населённых пункта — Солнечное, Красноозёрное, Курганная — взаимосвязаны общей амбулаторией.

— День приёма пациенток обговариваем заранее, — продолжила рассказ Маргарита Климова. — За фельдшером-акушером отправляем нашего водителя скорой медпомощи. Специалист может провести осмотр, взять биоматериал на анализы. А уже наш врач пишет направление в Усть-Абаканскую районную больницу на приём к гинекологу. То же касается и беременных женщин. На учёт их ставит наш врач общей практики. В амбулатории медсёстры берут первичные анализы, а после того, как те готовы, будущие мамы едут в районную клинику.

Ежедневно, часов с десяти, Маргарита Климова принимает больных в стоматологическом кабинете. По образованию она зубной врач.

— В основном лечу взрослых. В день в среднем принимаю семь человек. У меня приготовлено десять наборов с инструментами, поэтому большему количеству пациентов помощь оказать не смогу. Один набор держу для экстренных ситуаций — когда главная моя задача — снять боль. Единственная проблема — в сложных случаях вынуждена направлять пациентов на рентгеновский снимок в Усть-Абакан или Абакан: пульпит или многоканальный зуб без этого не пролечишь. Рентген-кабинета у нас не предусмотрено...

Принимают в амбулатории и туберкулёзных больных. Ежедневно Маргарита Владимировна выдаёт им лекарства, а в качестве поощрения — продуктовый набор от Красного Креста. В нём — тушёнка, сгущёнка, вермишель, зелёный горошек, сахар. Получают лечение и пациенты с сахарным диабетом, в том числе первого типа. Ветеранам, инвалидам и труженикам тыла доставляют препараты на дом.

После завершения дневной смены (после 16.15) сотрудников амбулатории могут вызвать на дом: на входной двери вывешено объявление с телефоном дежурного врача. На этой неделе после работы пациентов курирует Маргарита Климова. Подскочила температура у ребёнка или поднялось давление у человека пожилого возраста — врач всегда придёт на помощь. В экстренных случаях, когда необходима срочная госпитализация в стационар, вызывают карету скорой помощи из Усть-Абаканской больницы.

— У нас свободного времени совсем не бывает, — завершая беседу, отметила Маргарита Климова. — Даже если наступает затишье, мы работаем с документацией. Порядок в делах так же важен, как и оказание медицинской помощи пациентам.

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