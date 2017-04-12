Тиллерсон: Уход Асада должен пройти организованно

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что на переговорах в Москве обсуждалось будущее сирийского лидера Башара Асада.

«Мы действительно поговорили о будущей роли Асада: будь то участие в политическом процессе или же его неучастие в политическом процессе», - передает слова Тиллерсона РИА «Новости».

Он добавил, что позиция США по Асаду заключается в том, что его «режим» подходит к концу.«Они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет», - заявил Тиллерсон. При этом он указал, что Россия как самый близкий союзник Дамаска может помочь Асаду «понять эту реальность».

«Мы считаем, что очень важно, что уход Асада должен произойти структурным, организованным образом, чтобы все абсолютно общины были представлены за столом переговоров», - добавил госсекретарь.

По словам Тиллерсона, это займет «определенное время».

Лавров добавил, что Россия не делает ставку на конкретную персону, это касается и позиции по Асаду. «Сирийцы должны договориться сами», - отметил глава МИД.

Напомним, в последнее время Белый дом заявлял, что уход Асада не является приоритетом для США, однако после предполагаемой «химической атаки» в Идлибе американский президент Дональд Трамп заявил, что его мнение относительно сирийского лидера изменилось.

В среду глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с Тиллерсоном в Москве. После этого их принял в Кремле президент России Владимир Путин.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







