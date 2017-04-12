Традиции «Чир Чайаана»

Одно их самых ожидаемых театральных событий года — IX международный театральный эколого-этнический фестиваль «Чир Чайаан» — пройдёт в Хакасии со 2 по 9 июля.

Представители министерства культуры Хакасии, актёры национального театра кукол «Сказка», который является создателем и организатором оригинального формата фестиваля, журналисты и маркетологи обсудили программу предстоящего «Чир Чайаана». Будет много интересного! Но для начала совершим экскурс в историю.

А начиналось всё со сказки. Уместно будет написать это слово с большой буквы, ведь «Сказка» — не только то, что получилось. В первую же очередь это название хакасского национального театра кукол. Ещё на рубеже веков — а «Сказка» много ездила по миру — у коллектива театра возникла мысль «родить» свой фестиваль.

И не просто «не хуже других» или же «высокого уровня», нет! Если делать — то лучший, самый необычный, безудержно оригинальный. И... получилось!

Первый фестиваль, проведённый в 2003 году, стал событием в театральной жизни республики. Мощная и весёлая «сказочная» мелодия накрепко зацепила участников события, гостей фестиваля, зрителей, получивших возможность наблюдать театральную жизнь во всех проявлениях и самых разных ракурсах. Оригинальный проект был поддержан министерством культуры России, правительством Хакасии.

— Удалось придумать такой фестиваль, который не повторял бы иных. Их много, они разнообразны, но в основном это классический формат театрального фестиваля, — вспоминает министр культуры Хакасии Светлана Окольникова. — Мы же создали иное направление, решив использовать уникальное природное и культурное наследие республики, попытавшись передать его театральным языком. Это наше ноу-хау, которое, кстати сказать, более не повторено — ведь то, что стало привычным для нас, оказывается, достаточно непросто воплотить в жизнь. У фестиваля «Чир Чайаан» несколько составляющих: театральная, этническая и очень важная — природная. Хакасия всегда разная, её неповторимость — тот колорит, который контрастно, неожиданно сильно оттеняет театральные приёмы. Это многократно проверено. Лейтмотив фестиваля — экология; культурные, этнические традиции, народная музыка — орнамент, органично вплетённый в суть природы, берущий от неё основу и силу.

Благодаря нашему фестивалю сегодня многие знают: спектакль, показанный в зале, и он же, перенесённый на открытую площадку, где главная декорация — природа Хакасии, — это две разные по силе воздействия и глубине работы.

В этом году «Чир Чайаан» будет проводиться в девятый раз. Его программа максимально насыщенная. Состоятся мастер-классы по театральным дисциплинам, молодёжная театральная школа для кукольников и актёров драмы, кинопрограмма и, конечно же, встречи и знакомства с российскими и зарубежными театральными коллективами, которые представят свои знаменитые представления на суд зрителей Хакасии. К нам приедут Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, Приморский краевой театр кукол из Владивостока, екатеринбургский «Жёлтый квадрат» и Кемеровский областной театр кукол.

Кроме того, участниками фестиваля станут известные драматические коллективы: Российский академический молодёжный театр, школа-студия МХАТ, Центральный академический театр Российской армии.

В афишу фестиваля обязательно войдут и зарубежные театры — какие, пока держится в секрете.

По традиции «Чир Чайаан» начнётся с театрализованного шествия — от городского парка «Орлёнок» до театра кукол «Сказка», на крыше которого развернётся красочное открытие.

Нужно заметить, что большинство фестивальных представлений для зрителей бесплатны, мало этого — в рамках социокультурной акции, срежиссированной правительством Хакасии и министерством культуры республики, показы фестивальных спектаклей самых знаменитых театров России и зарубежья проходят по всей Хакасии, от крупных городов до маленьких деревень, и это прекрасная традиция.

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