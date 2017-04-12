В Абакане бывший работник аэропорта продавал поддельные документы

Бывший работник аэропорта обвиняется в изготовлении и сбыте поддельных свидетельств о прохождении курсов по управлению и эксплуатации строительной и грузовой спецтехники.

Эти «корочки» дают право на трудоустройство. Как рассказали в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России, в конце прошлого года 57-летний водитель аэропорта «Абакан» изготовил по заказу своего знакомого и продал за пять тысяч рублей фальшивое свидетельство по специальности «машинист фронтального погрузчика 7 разряда». Сотрудники линейного пункта полиции в аэропорту Абакана задержали подозреваемого, было возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что ранее мужчина преподавал спецдисциплины в учреждении профессионального дополнительного образования для экскаваторщиков, крановщиков, бульдозеристов и других рабочих. Он владел полной информацией о порядке оформления и выдачи свидетельств об окончании курсов. Используя оригинал документа как образец, он изготовил бланки, указав на них данные давно несуществующей коммерческой фирмы, директором и учредителем которой он являлся в 90-х годах. Через знакомых обвиняемый находил заказчиков, заполнял бланки, ставил на них печать той же не существующей фирмы и сбывал. Выявлено пять преступных эпизодов. Уголовное дело направлено в суд. Санкциям статьи - лишение свободы до двух лет.

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