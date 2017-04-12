В Абакане дежурит пожарный поезд

На КрасЖД круглосуточно дежурят 14 пожарных поездов. Они дислоцированы таким образом, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации могли в кратчайшие сроки прибыть в любую точку магистрали.

Четыре пожарных поезда находятся на станциях Абакан, Аскиз, Кошурниково и Саянская, и готовы к защите объектов Южного хода КрасЖД Междуреченск – Абакан – Тайшет.

– Машины укомплектованы необходимым оборудованием. Каждый пожарный поезд подключён к современной навигационной системе ГЛОНАСС/GPS, позволяющей быстро и точно определить очаг возгорания. При возникновении ЧС поезд может работать на выезде до 4 суток, – рассказал заместитель начальника Абаканского отряда пожарной охраны Красноярской железной дороги Виктор Фондов.

Объём воды в каждом пожарном поезде — 140 м³, что в 70 раз превышает ёмкость пожарной машины, запас пенообразователя – 6 м³.

Пожарные поезда постоянно оказывают помощь в ликвидации возгораний в Красноярском крае и Хакасии. Например, в апреле 2015 года, 6 поездов помогали бороться с огненной стихией, охватившей несколько населённых пунктов республики. В течение 2016 года пожарные поезда выезжали на тушение возгораний в населённых пунктах края и Хакасии 9 раз.

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