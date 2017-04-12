В Абакане легковушки не поделили дорогу у мусорных контейнеров

Два отечественных автомобиля не смогли разъехаться. Скорость машин была невысокой, потому и ДТП несерьёзное.

Возле площадки ТБО у дома по улице Советская, 48 в Абакане две отечественные легковушки не смогли разъехаться. Водитель "семёрки", скорее всего, не увидел приближающуюся машину из-за ограждений у мусорных баков. По правилам же уступить дорогу должен был второй участник происшествия. Скорость у машин была невысокой, поэтому последствия у аварии незначительные. Водители просто вовремя не сориентировались.

Другим автолюбителям пришлось прокладывать объездной путь мимо мусорных баков, так как на какое-то время участники ДТП перегородили въезд и выезд со двора в одном из направлений.

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