В Абакане не поделили перекрёсток две иномарки

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

ДТП произошло в центре города на пересечении улиц Щетинкина - Чертыгашева.

Водитель белой иномарки выехал на перекрёсток со стороны улицы Чертыгашева. Он готовился повернуть налево. Но манёвр не удался. На мигающий зелёный сигнал светофора пересечение улиц попытался проскочить автомобилист, двигавшийся по Чертыгашева в прямом направлении. Машины столкнулись. Предположительно, в ДТП пострадавших нет. "Травмировались" лишь кузовы транспортных средств. Авария не попала в официальные сводки полиции.

Видео: Автолюбители Хакасии и Красноярского края

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