В Абакане прооперировали льва

Дикой кошке по кличке Марс удалили опухоль, образовавшуюся на нижнем веке.

Сотрудники центра живой природы в течение трёх месяцев наблюдали за состоянием питомца. В итоге обратились за помощью к преподавателям и студентам-ветеринарам сельскохозяйственного института ХГУ имени Н.Ф. Катанова.

– Транспортировать дикую кошку в операционную института возможности не было, – пояснила заведующей кафедры ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук Елена Безрук. – Оперировали сложного пациента в зоопарке. 16 студентов помогали готовить операционное место, вводить животное в наркоз, обездвиживать, подавали инструменты. Операция прошла успешно.

Ребята продолжают ухаживать за львом и следить за его состоянием. Ранее работники кафедры ветеринарной медицины проводили операции абаканскому тигренку, лечили тигра. Будущие ветеринары в мае сделают копытным сезонный педикюр – расчистку копыт, сообщили в пресс-службе ХГУ.

Фото пресс-службы ХГУ

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