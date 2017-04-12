В Аскизе проходит заседание совета развития Хакасии

Глава Хакасии Виктор Зимин выехал с рабочей поездкой в Аскизский район.

Руководитель региона проведет выездное заседание президиума Совета развития. На нем будут представлены перспективные инвестиционные проекты Аскизского района, сообщили в правительстве республики. Выездные заседания проводятся с марта, первый раз в Абазе, где были поддержаны несколько проектов, направленных на развитие моногорода.

- Как бы ни было трудно, у каждой территории есть свои ресурсы для развития, инициативные люди, интересные идеи, которые можно и нужно использовать во благо, - отметил глава Хакасии Виктор Зимин.

Сегодня руководитель региона также проинспектирует выполнение работ по ремонту двух дамб на реке Абакан, в том числе, возле деревни Луговая.

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