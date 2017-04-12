В бюджет Хакасии на текущий год предлагают внести коррективы

С инициативой внесения изменений в основной финансовый документ республики выходит Министерство финансов Хакасии. Сегодня вопрос обсуждался на заседании Президиума Верховного Совета республики.

- Мы предлагаем увеличить доходную часть бюджета на 432 миллиона рублей. Это средства, которые поступят к нам из бюджета России, - пояснила актуальность изменений исполняющая обязанности Министра финансов Хакасии Ирина Войнова.

По ее словам 182 миллиона из это суммы предназначено на возведение новых школ, 132 миллиона рублей будет направлено на создание в республике санитарной авиации. Кроме того в Хакасии появится новый технопарк для молодежи. Федеральный центр профинансирует проект на 57 миллионов рублей. 10 миллионов направят на поддержку малого бизнеса.

- Расходы мы сокращаем на 224 миллиона, кроме того, довольно значительные средства внутри республиканского бюджета мы перемещаем по различным направлениям. Например 67 миллионов рублей добавляем на расходы связанные с лекарственным обеспечением, - сообщила Ирина Войнова.

- Нам следует особое внимание обратить на задолженность перед дорожно-ремонтными предприятиями. На носу паводок. Как он будет развиваться, пока неизвестно. А в республиканских ДРСУ, из-за прошлогоднего долга по уже выполненным работам, нет средств на закупку инертных материалов. Может оказаться, что в нужный момент техника будет стоять, - акцентировал внимание на проблеме председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев.

Ирина Войнова подчеркнула, что вопрос находится на особом контроле правительства и по мере поступления финансов в бюджете средства оперативно доводятся до дорожно-ремонтных организаций.

- Проблема есть, но мы делаем всё возможное, чтобы ее решить, - сказала Войнова.

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