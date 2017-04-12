В Туве злоумышленники обокрали буддийский храм

Об инциденте сообщил глава соседней республике на своей странице в соцсети.

По информации Шолбана Кара-оола, неизвестные украли провод с подъёмного крана, который задействован на строительстве буддийского храма.

- Не может быть?! - удивлён глава Тувы. - Украли провода с крана, который строит буддистский храм. Бедолаги, какую же тяжелую карму они на себя навели! Как жаль... А мы все равно достроим.

В пресс-службе МВД России по Республике Тыва сообщили, что в полицию не поступало заявлений о хищении имущества строящегося храма.

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