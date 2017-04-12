В Хакасии приняты социально и экономически важные законы

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Хакасии Виктор Зимин подписал сразу несколько законов, имеющих важное значение для социально-экономического развития региона.

 

 

 Документы были рассмотрены и одобрены депутатами Верховного Совета республики на последней сессии в марте.   Речь идет о внесении изменений в два закона, которые касаются бесплатного предоставления земельных участков в собственность многодетных граждан, а также размера вознаграждения приемным родителям и мер их социальной поддержки.  С 1 января нынешнего года для приемных родителей денежное вознаграждение увеличилось с 5554 до 7500 рублей в месяц. Необходимые средства уже заложены в бюджет региона.  

Еще один важный закон – «О промышленной политике Республике Хакасия» – разработан и принят в соответствии с федеральным законодательством. Он устанавливает правовое регулирование в сфере промышленной политики в республике в пределах полномочий, установленных российским законодательством для органов государственной власти субъекта.

Так, в данном документе прописаны полномочия всех участников формирования промышленной политики, меры стимулирования, финансовой поддержки и предоставления региональных налоговых льгот. Кроме того, законом впервые прописаны условия создания и поддержки промышленных кластеров, индустриальных парков и целого ряда иной поддержки научно-технической и инновационной деятельности. Законы вступят в силу с момента их опубликования.

 

 

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