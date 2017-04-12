В Хакасии у подростка подозревают клещевой энцифалит

С начала эпидсезона в больницы Хакасии обратилось 54 человека, пострадавших от укуса клещей.

18 из них – дети. Зафиксированные цифры – на уровне среднемноголетних значений. В Абакане с начала зарегистрировано 12 пострадавших от присасываний клещей, из них пять детей. В Роспотребнадзоре по Хакасии говорят о случае подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом у подростка из Алтайского района, а также случай подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого в Бейском районе. Пик активности клещей прогнозируется в мае.

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