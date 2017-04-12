В Хакасии у подростка подозревают клещевой энцифалит

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С начала эпидсезона в больницы Хакасии обратилось 54 человека, пострадавших от укуса клещей.

 

 

 

18 из них – дети. Зафиксированные цифры – на уровне среднемноголетних значений. В  Абакане с начала  зарегистрировано 12 пострадавших от присасываний клещей, из них пять детей.  В Роспотребнадзоре  по Хакасии говорят  о случае подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом у подростка из Алтайского района, а также случай подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого в Бейском районе.  Пик активности клещей прогнозируется в мае.

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