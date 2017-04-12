В Хакасии завершился конкурс юных чтецов

12.04.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

 

 

Это состязание  по декламации отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в школьную программу по литературе. В конкурсе  приняли участие победители муниципальных отборочных этапов, сообщили в министерстве образования Хакасии. Большинство  произведений  было  патриотической тематики.  Победителями регионального этапа стали:  Мелецкая Карина,  МБОУ «Ширинская СШ № 4» Ширинского района;  Ушанова Дарья,  МБОУ «Гимназия», Черногорск;  Еремчук Максим, МБОУ «СОШ № 25», Абакан. Ребята представят  Хакасию в финале конкурса  в детском центре «Артек».

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