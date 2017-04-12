В Хакасии завершился конкурс юных чтецов

В Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Это состязание по декламации отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, которые не входят в школьную программу по литературе. В конкурсе приняли участие победители муниципальных отборочных этапов, сообщили в министерстве образования Хакасии. Большинство произведений было патриотической тематики. Победителями регионального этапа стали: Мелецкая Карина, МБОУ «Ширинская СШ № 4» Ширинского района; Ушанова Дарья, МБОУ «Гимназия», Черногорск; Еремчук Максим, МБОУ «СОШ № 25», Абакан. Ребята представят Хакасию в финале конкурса в детском центре «Артек».

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







