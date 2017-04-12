Видеть душой

Инвалиды по зрению отметят день рождения абаканской организации ВОС 14 апреля. На торжественном мероприятии будут чествовать ветеранов общества слепых и вспоминать, с чего всё начиналось. Попутешествовать по страницам истории абаканской местной организации ВОС могут и читатели газеты «Хакасия».

В государственном архиве республики хранится документ, в котором упомянуты страшные болезни, лишающие жителей Хакасии зрения – это трахома и оспа. Ситуация осложнялась и тем, что в наших краях не было врачей-офтальмологов, трахоматозных пунктов. Первым дипломированным специалистом в этой области стал Николай Одёжкин. Он работал в аскизской райбольнице, затем открыл первое и единственное тогда глазное учреждение в Хакасии – межрайонный противотрахоматозный диспансер в Аскизе на десять коек для тяжелобольных.

В ноябре-декабре 1933 года в диспансере прошли лечение 1189 пациентов, прооперирован 41 человек. Но это капля в море. Количество слепых людей в Хакасии не уменьшалось. В сёлах стали открываться специализированные медпункты, где наблюдали больных и вели подготовку молодого медперсонала.

В 1932 году в Абакане Макар Добров создал артель «Красная Хакасия». Добров родился в селе Усть-Камышта в семье крестьянина. В 1925 году из-за перенесённой оспы потерял зрение. С семьёй Макар Константинович переехал в село Шалгиново. В Бейской библиотеке остались воспоминания современников: «Он по крупицам собирает в своей памяти образы сказочных героев, в его мыслях рождаются сказки, легенды, сказания. Под звуки чатхана родился новый сказитель. И жизнь понемногу возвратилась к слепому Макару».

Молодой человек не замкнулся в себе, а нашёл силы бороться с недугом и помогать другим. Он видел, что слепых вокруг много: кто-то находится на иждивении родственников, кто-то ходит с протянутой рукой по базарам и церквям. Макар Добров вдохновил незрячих самостоятельно зарабатывать на жизнь. Около 20 инвалидов по зрению трудились в артели «Красная Хакасия», вили верёвку, делали щётки. При этом, люди не жаловались на тяжёлые условия труда и быта.

Макар Константинович руководит артелью и возглавляет Совет общества слепых, которое начало работать в Хакасии в 1932 году. В 1940-м Хакасское областное общество слепых вошло в состав Красноярского краевого правления. Абаканскую городскую организацию ВОС в то время возглавлял И.В. Сарчаков. По решению центрального правления ВОС в 1957 году в Абакане создано УПП ВОС на территории бывшей артели «Красная Хакасия».

В книге Нины Зайцевой «Как это было», автор пишет, что в нескольких ветхих деревянных домишках работали незрячие люди. Они сколачивали ящики, свивали веревку. Работала пимокатка. Вскоре на территории предприятия выросли новая котельная, склад, гараж, контора. Открыты общежитие и клуб.

В 1960 году председателем Абаканской территориальной организации ВОС был избран Михаил Жигунов, уроженец деревни Михайловка Смоленской области. Из оккупированной во время Великой Отечественной войны территории, 14-летний Миша убежал в лес к партизанам. Он лицом к лицу сталкивался с врагом, голодом и холодом. В тяжёлые дни его согревала беззаветная любовь к своей Родине. Мальчик никогда не сомневался в Победе. 9 октября 1943 года юного партизана тяжело ранили осколки мины. В эвакуационном госпитале ему ампутировали правое предплечье и удалили зрачок правого глаза. Левым глазом он ощущал лишь светоотражение. В декабре 1943 года награжден орденом Красной Звезды.

25 лет Михаил Архипович возглавлял Абаканскую территориальную первичную организацию Всероссийского Общества слепых. Это был период расцвета. Инвалидам по зрению выделялись путёвки в санатории, профилактории и дома отдыха, в пионерские лагеря детям. Работали клуб и библиотека, где незрячие отмечали праздники, участвовали в художественной самодеятельности. Появились «говорящие» книги. Их можно было прослушать с помощью магнитофона. Инвалиды стали коллективно выезжать на отдых и экскурсии. Всё это выделялось бесплатно. Люди жили полной жизнью.

Михаил Жигунов, покидая пост председателя по состоянию здоровья, предложил на своё место Валерия Ярусова – молодого и с высшим образованием. Валерий Иванович проработал на этой должности чуть более двух лет. В 1988 году на отчётно-выборном собрании члены организации выразили доверие Александру Цыганкову, который трудился на благо ВОС до 2009 года. С детства он был незрячим, получил два высших образования, 25 лет проработал педагогом в школе, а в прошлом году отметил 90-летний юбилей.

Светлана Лукина, пришедшая на смену Цыганкову, подняла работу в обществе на более высокий уровень. В 2016-м Светалану Лукину избрали председателем Хакасской региональной организации ВОС.

Сейчас Абаканскую местную организацию возглавляет Наталья Янаускас – человек с большим опытом. 17 лет она руководила одной из первичных организаций в Красноярском крае. Сейчас она пытается наладить деловой контакт с городской администрацией, с руководителями районов, в которых проживают члены нашей первичной организации. С теплотой и заботой относится к каждому, чутко реагируя на все просьбы и пожелания.

Сейчас в Абаканской местной организации на учёте более 600 человек, в том числе около 60 детей-инвалидов по зрению. Члены ВОС участвуют в спортивных соревнованиях, художественной самодеятельности и других социокультурных мероприятиях. Ежегодно проходит городская спартакиада. В клубе инвалидов по зрению члены нашей организации занимаются в хоре «Родные напевы», в театральной студии «Горячие сердца», в поэтической студии «Феникс» и других творческих объединениях.

Много в Абакане делается для улучшения жизни незрячих. Это и светофоры со звуковым оповещением, и таблички шрифтом Брайля там, где это необходимо, и автоинформаторы в транспорте. Но нам не обойтись без человеческого внимания, без участия и поддержки окружающих нас людей.

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