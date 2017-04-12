Вирусам не пройти

Многие выращивают теплолюбивые растения — томаты, перцы, баклажаны — в теплицах, что имеет массу преимуществ. Однако в теплицах велик риск появления вирусных и грибковых заболеваний.

Наиболее опасное — табачная мозаика, заражению которой особенно подвержены баклажаны. При этом заболевании листья начинают светлеть, завязи опадают, а плоды прекращают развитие. При первых признаках табачной мозаики нужно немедленно удалить поврежденные листья, а затем обработать растения системным биофунгицидом для овощей.

Обработку проводим два раза в неделю. Для последующих обработок можно использовать обезжиренное молоко с хозяйственным мылом. В один литр молока добавляем мыльную стружку и перемешиваем до растворения мыла. Опрыскивать таким раствором можно и для профилактики, ведь мозаика может появиться и на рассаде томатов, перцев. Кроме того, такое опрыскивание помогает от тли, клещика и других вирусов.

Кроме табачной мозаики тепличные растения, особенно паслёновые, повреждаются стриком и мозаикой морщинистой. Поэтому особое внимание нужно уделить сезонной подготовке теплиц: чистоте конструкций, замене земли и борьбе с вредителями, ведь переносчиком вирусных болезней часто являются тля, клещи, трипсы и другие.

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