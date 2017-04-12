Во сне и наяву

Все мы сталкивались с бессонницей. Для одних она — мимолётная знакомая, для других — старая подружка. Но не секрет, что дружба эта далеко не взаимна. Ночь без сна может быть следствием нервного перенапряжения или затянувшейся депрессии, проблем на работе или в семейной жизни. Как избавиться от бессонницы? Об этом рассказывает медицинский психолог республиканского антикризисного центра Ольга Смирнова.

Вовсе необязательно прибегать к снотворному, достаточно следовать простым правилам, и хороший сон вам будет обеспечен.

1. Ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время (даже в выходные дни). Организм человека снабжён внутренними часами, которые настраиваются в зависимости от режима. Если вы не высыпаетесь в рабочие дни, долгий сон по выходным или в отпуске вас не спасёт, поскольку для этого не предназначен. Лучше перенести часть дел с рабочих дней на выходные. Если используете для пробуждения будильник, сделайте так, чтобы его звонок не был резким и слишком громким, чтобы с самого утра ваш организм не получал дополнительного стресса. Если вам пришлось лечь спать слишком поздно, компенсируйте потерю дневным сном, а не поздним пробуждением.

2. Не загружайте перед сном свою нервную систему. Не стоит смотреть на ночь увлекательные фильмы или читать захватывающие по сюжету книги. Чтение и просмотр могут затянуться дольше установленного часа, ведь оторваться от того, что интересно, невозможно. Аналогичное воздействие оказывают и компьютерные игры, поэтому выходить из игры нужно за час-полтора до сна. Если вы не представляете вечер без чтения, выбирайте литературу полегче.

3. Не наедайтесь перед сном. Организм ночью должен отдыхать — набитый живот не позволит этого сделать. Переедание на ночь ведёт не только к лишнему весу, оно может спровоцировать тревожные сны и даже кошмары. Однако и пустой желудок уснуть не даст. Поэтому ужинайте за два-три часа до сна, а если перед тем, как отправиться спать, вы всё же почувствуете голод, выпейте стакан тёплой воды с мёдом, молока или кефира.

4. Ни в коем случае не используйте в качестве снотворного алкоголь. Он сам по себе оказывает возбуждающее действие на нервную систему.

5. Горячая ванна — не помощник. Многим кажется, что она расслабляет, но это не так. Разогретый в ней организм будет долго справляться с выравниванием температуры. Поэтому нежиться в тёплой воде лучше за несколько часов до сна.

6. Не привыкайте к снотворным средствам любого происхождения. Они вызывают больше психологическую зависимость от приёма «таблетки», чем саму зависимость от препарата, усугубляя бессонницу.

Как вернуться ко сну? Это нормально, если вы кратко пробуждаетесь в течение ночи, и на самом деле, если спите глубоко, вы можете этого даже не помнить.

Если вы осознанно проснулись и не можете снова заснуть, попробуйте использовать техники релаксации для улучшения сна.

Глубокое дыхание. Закройте глаза и начинайте дышать медленно и глубоко, стараясь заполнить воздухом всё пространство ваших лёгких. Старайтесь дышать животом, так, чтобы во время вдоха живот поднимался. Либо проделайте упражнение: глубокий вдох — на сколько хватит сил. Затем задержите дыхание на 10 — 15 секунд и позвольте вашему телу самому контролировать выдох (как захочется, выдыхайте: либо медленно, либо быстро), следующий вдох тоже контролирует тело.

Мышечные расслабления. Лёжа в кровати, напрягите мышцы так сильно, как можете, а затем расслабьте их, начните с пальцев ног и постепенно переходите к мышцам лица. При расслаблении сжатых мышц вскоре почувствуете тепло, разливающееся по вашему телу, а вместе с теплом придёт и успокоение.

Представление в своём воображении красивого, спокойного места. Закройте глаза и представьте себе место или себя в месте, которое успокаивает вас. Сосредоточьтесь на том, какие ощущения приносит вам нахождение в этом успокаивающем месте. Побудьте в нём 10 минут. За это время ваши мысли и нервная система успокоятся.

Если систематически применяемые техники и упражнения не дают результата, необходимо обратиться к врачу-психиатру.



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Возьмите на заметку

Жители Хакасии могут записаться на приём к специалистам антикризисного центра по телефону 215-660 или в регистратуре по адресу: Абакан, пр. Ленина, 36. Круглосуточный телефон доверия: 8-800-250-4425.

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