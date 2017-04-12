Минувшие выходные ознаменовались акциями памяти, которые волной прошли по стране, — «Россия против террора». На Первомайской площади Абакана также собрались люди, чтобы почтить память погибших при взрывах в метро Санкт-Петербурга. Как вы считаете, можно ли полностью решить проблему терроризма? И как обезопасить нашу страну от атак боевиков?

Людмила АЛЫПОВА, менеджер по продажам:

— Не знаю, возможно ли полностью уничтожить терроризм в мире, но для того, чтобы подобное не случалось у нас, должны больше и оперативнее работать силовые структуры. Я думаю, что у наших силовиков есть все возможности пресекать атаки террористов, отслеживать их и ликвидировать. А ещё мне по-матерински страшно за наших детей: их профессионально вербуют в соцсетях, калечат психику, убивают им душу. Думаю, родители поймут, о чём я говорю. Каждый должен сам, в семье, обезопасить своего ребёнка: поговорить, объяснить, уберечь от этой чумы. Защитим детей — защитим будущее.

Сергей АНТОНОВ, предприниматель:

— Как избавиться от этой заразы, если в Интернете куча роликов с расправами, которые устраивают боевики? В свободном доступе. Нас запугивают, и неизвестно, кто и где может стать следующей жертвой террористов. Уничтожают при этом лучших. Кто погиб в питерском метро — молодые, здоровые, сильные и талантливые. Конечно, чекисты должны работать лучше, но, считаю, и само общество должно быть бдительнее, начиная с банальных вещей. Надо самим организовать себе пространство безопасности: знать, кто твой сосед, чем он живёт, если увидишь подозрительный предмет в общественном месте — сообщать. В общем, не быть безразличными.

Елена ЛЕОНЧЕНКО, журналист:

— Больше всего мне жаль детей, они становятся разменной монетой в войне, которую ведут с обществом террористы. Кто, по сути, этот мальчик, который пронёс бомбу в вагон метро, — почти ребёнок, которому хорошенько промыли мозги. Он ведь тоже жертва. Очевидцы говорят, что зашёл в вагон бледный, как смерть. Я не жалею террориста, который взорвал людей, я жалею в нём ребёнка, которого безжалостно использовали. Он погиб, а кукловоды, которые дергали его за ниточки, в соцсетях радостно обсуждали свой успех — нормальному человеку этого не понять. А невинные люди, которые ехали в вагоне? Тоже молодые, им жить да жить: спортсмен, студентка-третьекурсница… Да у меня дочь такого возраста! И я искренне не понимаю, как родители, которые день за днём растили свою кровиночку, любили, холили, теперь будут жить… Если виновников найдут, наказать максимально строго.

Сулейхан АБДУРАХМАНОВ, педагог на пенсии:

— Я в акции памяти не участвовал, но поддерживаю её всей душой. Что касается террористов, я за радикальное решение проблемы — око за око. Боевиков нужно уничтожать, как бешеных собак, судить и уничтожать. Я за смертную казнь для этих людей, нет, нелюдей, потому что их не исправишь и ничего им не докажешь. Пока мы играем в гуманизм, они распространяют свою заразу.

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