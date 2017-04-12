Жителей Абакана напугал смог, а дачников — пламя

Накануне в окрестностях Подсиненских дач горела огромная свалка. Пожар сложный и ликвидировать его быстро у огнеборцев не получилось.

Свалка мусора возле Подсинских дач, по словам очевидцев, загорелась ночью 11 апреля. сначала дачники пытались сами ликвидировать возгорание и лишь потом вызвали спасателей. Так как на территории много легко воспламеняющихся материалов, а также складированы ветки, сухая трава, старая мебель, огонь быстро переходил от участка к участку. Пожарные работали на объекте весь день. Потушенное пламя через несколько минут разгоралось вновь.

Дачники переживали за свои участки, ведь находятся они всего в 20 метрах от свалки. А вот абаканцев напугал густой дым и едкий запах, чувствовавшийся в городе.

На помощь огнеборцам пришли коммунальщики республиканской столицы. Они стали засыпать очаги возгорания песком. В итоге полностью ликвидировать пожар удалось только к вечеру. Однако, остаётся вероятность того, что пламя вновь разгорится, так как внутри свалки могли остаться тлеющие слои. Из-за чего загорелся мусор и кого винят сами дачники? Подробности происшествия узнал корреспондент РТС Максим Карамашев.

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